Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas

Sevilla necesita reforzarse en la atención hospitalaria en materia de salud mental. Esta patología, catalogada popularmente como "la enfermedad del siglo XXI", está cada vez más presente entre niños, jóvenes y adultos. Tanto es así que el auge en la demanda asistencial está siendo un punto de inflexión para los hospitales sevillanos. En un año, dos de los hospitales más grandes de la ciudad han ampliado sus espacios para atender a un mayor número de pacientes, especialmente a adolescentes, una población cada vez más latente en este tipo de enfermedades.

El pasado mes de junio, el Hospital Virgen del Rocío estrenó su nuevo servicio con capacidad para atender a 700 personas al año con 26 camas. En octubre, el Hospital Muñoz Cariñanos inauguró su Hospital de Día intensivo para aquellos pacientes con los casos más graves de trastornos de conducta alimentarios (TCA). Y ahora, el Hospital Virgen Macarena acaba de licitar su proyecto para ampliar su Unidad de Salud Mental.

A día de hoy, el Macarena tiene una Unidad de Salud Mental compuesta por 42 camas. Sin embargo, tal como reza la licitación de la redacción del proyecto, que se llevó a cabo en 2022, la demanda de atención en salud mental "ha sufrido un incremento notable que precisa actuaciones decididas en materia de personal y en concreto, en infraestructuras". En este sentido, el principal objetivo es ampliar el espacio hasta alcanzar entre 69 y 80 camas.

Los expertos recomiendan que haya alrededor de 12 y 14 camas para pacientes psiquiátricos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras no se cumplen ni en Europa, ni en España, ni en Andalucía. En este último caso, la tasa es de 6,72 camas por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad de lo aconsejado.

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) del Macarena, es decir, el área poblacional a la que atiende, es de unos 575.000 habitantes. Por lo tanto, las camas aconsejables serían, de acuerdo a la media andaluza, 39, según la española, 48, según la europea, 60 y según las recomendaciones del consenso de expertos entre 69 y 80. No obstante, según el informe técnico del hospital hasta la fecha "las 42 camas de la unidad han sido suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población", ya que también se ha hecho uso de estructuras alternativas como los hospitales de día.

Actualmente, la Unidad de Salud Mental cuenta con dos plantas de hospitalización, las alas B y C de la planta baja y un dispositivo de Urgencias con dos habitaciones de observación diferenciada por sexo, con tres camas cada una. En total cuenta con 44 camas de ingreso hospitalario, cinco de ingreso hospitalario administrativo virtual y seis de Observación en Urgencias. En el ala C tiene seis camas de observación de urgencias y 18 de hospitalización.

El informe técnico propone un presupuesto para la reforme de 119.499,36 euros

De acuerdo con el informe del proyecto, para responder a las necesidades no son necesarias grandes las inversiones en tecnología que caracterizan las intervenciones en otras unidades clínicas. Sin embargo, el proyecto debe responder a la tres grandes ámbitos para mejorar las prestaciones de este espacio: su tamaño, su emplazamiento y su seguridad. Para la reforma, se contempla un presupuesto base de 119.499,36 euros.

Opción 1: cambio de ubicación

La seguridad es una máxima en esta ampliación. Esto se debe a que en esta unidad la seguridad es especialmente importante al recibir ingresos involuntarios, algunos por orden judicial, con responsabilidad de custodia. En este sentido, la unidad debe estar habilitada para "minimizar el riesgo de autolesiones o de violencia con otros, así como el riesgo de fugas".

En este sentido, la primera opción que propone esta licitación es un cambio de ubicación. "Una posibilidad sería buscar un nuevo emplazamiento de la unidad que incluyese un espacio al aire libre. Esto resolvería un grave problema actual de la unidad, que no cuenta con un patio al aire libre que permita que los pacientes y sus familiares puedan percibir una menor sensación de confinamiento", apunta el texto.

Opción 2: rediseño de la unidad

Otra alternativa, según el proyecto, sería rediseñar la unidad. Aunque es "menos ambiciosa" que el cambio de ubicación, "permitiría mejorar las carencias actuales" en términos de seguridad y ambiente terapéutico.

Entre los cambios destaca la retirada de puertas correderas y tabiques, pintar de blanco zonas comunes y habitaciones y aumentar el número de habitaciones con cámaras para observación en control de enfermería. También se estudia reformar consultar, dotar de inmobiliario algunas salas, mejorar el estado de la biblioteca, poner televisiones en zonas comunes o colocar relojes.