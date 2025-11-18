El supersábado de 2026: la final de la Copa del Rey coincidirá con la Feria de Sevilla y el mundial de MotoGP en Jerez

Andalucía será el centro de atención del deporte español y el jolgorio el 25 de abril de 2026, un supersábado en el que coincidirán varios eventos de claro interés para los turistas del panorama nacional e internacional. La confirmación de que La Cartuja será sede de la final Copa del Rey los próximos tres años ha traído consigo el anuncio de la fecha del encuentro para levantar el título real: el 25 de abril. Coincidirá así con otros dos grandes eventos, la Feria de Sevilla y el Gran Premio de MotoGP en Jerez, que atraen gran cantidad de turistas, con todo lo que ello conllevará: amplios dispositivos de seguridad y que tres citas con llenos asegurados se unan en una sola.

Aún resta mucho para llegar a esta fecha y no es la primera vez que se ve modificada la fecha de la final de la Copa del Rey por coincidir con un sábado de Feria. Bien es cierto que cuando aquello ocurrió, en 2023, la Feria tenía el formato de sábado a sábado y coincidía con la fecha final. Aquella final, trasladada al 6 de mayo la ganó el Real Madrid al Club Atlético Osasuna.

La final de la Copa del Rey sí que ha coincidido con anterioridad con el mundial de MotoGP. De hecho, ocurrió este mismo año. El sábado de Gran Premio de España muchos salieron del circuito de Jerez, cogieron carretera, se quitaron el casco y se pusieron la bufanda para acudir a la final entre Real Madrid y FC Barcelona, a la postre vencedor del encuentro.

El mayor de los problemas en estos casos se encuentra en poder dotar a todos los espacios de seguridad. Al ser grandes eventos, requieren de dispositivos especiales para cada uno de ellos en materia de seguridad y también de tráfico. Igualmente, el sector de la hostelería y la hotelería también suele preferir que no coincidan las fechas: de esta manera convergen en un fin de semana tres citas que podrían suponer un lleno en tres semanas distintas.

Andalucía, "de enhorabuena"

Moreno Bonilla ha celebrado la ampliación de la vinculación de la Copa del Rey con Sevilla: "Andalucía está de enhorabuena por una noticia que es fruto de la relación fluida, de simpatía y complicidad que mantenemos con la Federación desde hace años. Sabe que Sevilla es su casa, que se engalana siempre en las grandes citas y que es una ciudad que vive y huele a fútbol. Sabe que Andalucía tiene una enorme afición y cuenta con un fútbol base muy presente en barrios y ciudades de toda la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos, pero a la vez responsables por esta elección".

"Tras este acuerdo, el Estadio La Cartuja habrá celebrado desde 2020 y hasta 2028 un total de 9 finales de Copa del Rey. Las seis que ya se han celebrado en el periodo 2020-2025 tuvieron un impacto económico de 257 millones de euros, incluyendo dos partidos sin público a causa de la pandemia. Un estadio hoy convertido en una referencia, fruto de una apuesta acertada de este Gobierno. A la vista están los importantes réditos económicos y de imagen que están suponiendo para Andalucía", explica Moreno Bonilla.

Este acuerdo se suma así al firmado también este año para ampliar el Gran Premio de España en Jerez hasta, al menos, 2031. En la cita jerezana celebrada el pasado abril, Moreno Bonilla explicó que el acuerdo "significa que [continuará] esta gran comunión que existe entre Jerez y los Grandes Premios de motociclismo, esta comunión que tanto éxito, que tanta fórmula, que tanta positividad ha traído, y que es un clásico".

Esas frases las pronunció en Jerez al día siguiente de que el FC Barcelona se proclamara campeón de la Copa del Rey en Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía expuso: "Esto significa que Andalucía se consolida como cita de grandes acontecimientos deportivos, cita, además, de referencia para el mundo del deporte y, además, con dos ciudades muy clásicas, dos ciudades que son muy referenciales, que proyectan la identidad de Andalucía de una manera muy clara, como en este caso fue ayer Sevilla y hoy lo es Jerez. Así que muy, muy agradecido, muy agradecido a todo este gran equipo que me acompaña y, por tanto, muy feliz de poder participar en este gran premio en el día de hoy".

¿Movimiento de calendarios?

¿Se pueden mover las fechas por la coincidencia? El movimiento de calendario para que no coincidieran dos grandes eventos es algo que ya ha ocurrido. El Ayuntamiento de Sevilla negoció con la RFEF para que la Final de 2023 no coincidiera con la Feria. De esta forma, se pasó del 29 de abril al 6 de mayo.

Este año, el calendario futbolístico se encuentra más apretado. Sobre todo, teniendo en cuenta de que el 11 de junio de 2026 comienza el Mundial y la Liga tiene que acabar a finales de mayo. La Jornada 33 del torneo regular se disputará el 22 de abril, siendo intersemanal. El fin de semana del 25 queda libre para la final del torneo del KO. La jornada 34 de Liga, por tanto, será el 2-3 de mayo. La final se podría intercambiar con dicha jornada, en caso de que los organismos correspondientes así lo estimen.

Por último, el calendario de MotoGP señala que Jerez será la entrada del campeonato del mundo a Europa del 24 al 26 de abril. Será la quinta carrera del curso, precedida dos semanas antes por el GP de Qatar en el circuito de Lusail y seguida dos semanas después del GP de Francia en Le Mans.