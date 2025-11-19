El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla

Los terrenos en los que se construirán los seis nuevos parkings subterráneos prometidos por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, dejarán de ser públicos. El pleno del Ayuntamiento abordará este jueves en su sesión de noviembre alterar la calificación jurídica de las fincas en subsuelo de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Felipe II y Genaro Parladé para su enajenación de cara a la construcción de los aparcamientos subterráneos. El Gobierno local hará que estos suelos pasen de bien demanial a patrimonial y los venderá. A continuación, licitará su construcción y la previsión es que empiecen a funcionar a finales de 2026.

Estos aparcamientos ocuparán en total una superficie que llega a los 23.631,87 m2. Según explicó el Ayuntamiento, en ningún caso serán de uso rotatorio, "pasarán ser de titularidad de los vecinos", e irán bajo viales no principales con entre 100 y 150 plazas cada uno. En concreto, se va a dar luz verde a los que estarán situados en seis calles de El Porvenir y Los Remedios:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas

en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas Calle Felipe II , uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria

, uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Por otro lado, el Ayuntamiento también informó que se trabaja en la concesión de obra pública para aparcamiento rotatorio en San Martín de Porres (Triana) y Plaza Ejército Español (Junto a Capitanía). De esta manera, en Triana se ganarán más de 270 plazas de aparcamientos y en la Plaza del Ejército Español, y se duplicarán las plazas actuales pasando de las 110 en superficie que hay ahora mismo a 244 plazas.

Los suelos de nuevos los microparkings de Sevilla

Los más de 23.000 metros cuadrados de suelo que ocuparán los microparkings se distribuyen de la siguiente manera. La porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de Luján estará en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional. Su superficie será de 5.333,14 metros cuadrados.

También está la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva. Su superficie es de 4.452,00 metros cuadrados. El tercer aparcamiento será la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas. Su superficie será de 2.720,133 metros cuadrados.

La porción de subsuelo situada bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B) tendrá una superficie de 3.416,137 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo A de la parcela de la que se segrega. Y otro de base rectangular de 3.077,762 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo B de la parcela de la que se segrega.

En la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, está la porción de subsuelo con 4.632,71 metros cuadrados de superficie cada una, coincidentes con el perímetro de la parcela de la que se segrega.

A finales de 2024, el gobierno de la ciudad ya anunció que priorizaría concretamente cuatro de los estacionamientos de esta red los ubicados en las calles Virgen de la Antigua, Virgen de Luján, Bogotá y Tabladilla, en los barrios de Los Remedios y El Porvenir. Una vez que estos proyectos se liciten se iniciará un proceso de tramitación y análisis de las ofertas que presenten las empresas interesadas en este modelo de gestión público-privado. Una vez que se resuelva el proceso será cuando arranquen unas obras que el Ayuntamiento quiere que empiecen antes de la finalización del mandato.

De momento, el PSOE ya ha avanzado que votará en contra. "El Grupo Municipal Socialista está a favor de la construcción de parkings en nuestra ciudad. Con lo que no estamos en absoluto de acuerdo es que este alcalde una vez más acuda a la empresa privada a la que le va a vender la parcela para que los construya y, posteriormente, venda en vez de hacerlo propio ayuntamiento. Esa fórmula o negocio que va a hacer el alcalde va a encarecer considerablemente dichos aparcamientos para los vecinos y vecinas de Sevilla", aseguró el concejal socialista Francisco Páez.