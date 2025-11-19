El Arrebato anuncia nueva gira con Sevilla entre sus fechas más esperadas
El cantante sevillano anuncia su nueva gira "El Viaje Inesperado" con el que recorrerá toda la geografía española
El Arrebato ha anunciado que regresa a la carretera con "El Viaje Inesperado", un tour con el que llevará el directo de su disco homónimo a los escenarios de la geografía española y en el que el artista ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón. "El Viaje Inesperado" respira frescura, madurez y emoción, apuntando como muchos ya señalan a convertirse en el mejor disco de su carrera.
En esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, y lo hace con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños.
El Arrebato lleva más de dos décadas regalando canciones que forman parte de la vida de miles de personas. Con su sello inconfundible, ha convertido la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación.
