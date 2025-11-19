El buffet libre "más barato" de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros

El buffet libre "más barato" de toda Sevilla. Así califican sus propios clientes un restaurante de la provincia de Sevilla que permite a sus usuarios comer todos los platos caseros que deseen de forma ilimitada por menos de 10 euros.

Se trata del restaurante Las Delicias II, localizado en el centro comercial PC Zona 2 de Dos Hermanas, que además de contar con una amplia carta de cocinados típicos de la tradición asiática y china, también ofrece un buffet libre desde 8,95 euros en el que se puede comer toda clase de especialidades sin límites.

Comida casera ilimitada en este restaurante de Dos Hermanas

De ese modo, este enclave que se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de la cocina asiática y los precios bajos ofrece una gran variedad de platos que incluyen sopas, arroz, tallarines, pescados, mariscos, platos especiales, sushi y menús tanto individuales como para grupos.

Pero si un servicio es el más demandado y alabado por sus usuarios es su buffet libre, que ofrece una "experiencia gastronómica sin límites", tal y como explica el propio establecimiento. De ese modo, los usuarios pueden escoger entre una amplia variedad de platos de comida asiática y china de forma totalmente ilimitada.

Buffet libre a menos de 10 euros en Sevilla

El precio de este buffet depende del día de la semana en el que se acuda al local, ya que de lunes a jueves es de 8,55 euros; mientras que viernes, sábado, domingo y festivos se sitúa en 9,55 euros por persona, sin incluir estos precios la bebida, que debe abonarse aparte.

"Tenemos platos típicos de la tradición asiática y china, así como otros para quienes desean experimentar más allá de los sabores tradicionales", destacan desde el propio restaurante, que explica que su punto fuerte es su buffet libre y sus cocinados tradicionales y de calidad.