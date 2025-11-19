La calle Tetuán, entre las vías comerciales más caras: está por encima de Goya en Madrid o Las Ramblas de Barcelona

La calle Tetuán consolida un año más su posición entre las principales arterias comerciales del país, según la 35ª edición del informe global Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield. Este enclave comercial se sitúa en la octava posición del ranking nacional, con una renta prime de 1.680 €/m²/año (140 €/m²/mes), lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior.

La zona super prime de Sevilla cuenta con tan solo un 2,2% de disponibilidad, lo que evidencia la fuerte demanda y la escasez de espacio en este tramo comercial.

El informe de Cushman & Wakefield, que analiza las rentas prime de las calles comerciales en 92 ciudades de todo el mundo, destaca el constante atractivo del Paseo de Gracia -alberga prestigiosas marcas de lujo como Louis Vuitton, Prada, Chanel y Gucci-, que este año asciende una posición y ocupa el 16º puesto en el ranking mundial con una renta prime de 3.420 €/m²/año (285 €/m²/mes), lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior.

La calle Serrano, en Madrid, le sigue de cerca, con unas rentas de 3.300 €/m²/año (275 €/m²/año), lo que representa un aumento del 8% respecto el año anterior. "Este crecimiento viene impulsado por la continua incorporación de grandes firmas internacionales, cuya presencia ha contribuido de forma decisiva a este incremento pronunciado de las rentas", subraya el informe. En España, completa el podio La Gran Vía de Madrid que se sitúa en tercera posición, con una renta prime de 3.120 €/m²/año (260 €/m²/mes).

La vía madrileña supera este año a Portal de l’Àngel, en Barcelona, con quien compartía posición en la edición anterior del ranking. Por su parte, comparte la cuarta posición con las calles José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, que registran una renta prime de 3.060 €/m²/año (255 €/m²/mes).

Marqués de Larios, en 5ª posición

Más allá de estas dos ciudades, destacan las calles Marqués de Larios, en Málaga (5ª posición, con 2.640 €/m²/año (220 €/m²/mes); Fuencarral, en Madrid (6ª posición, con 2.160 €/m²/año -180 €/m²/mes-); Colón, en Valencia (7ª posición, con 1.800 €/m²/año -150 €/m²/mes-); Tetuán, en Sevilla (8ª posición, con 1.680 €/m²/año -140 €/m²/mes-); Gran Vía, en Bilbao (9ª posición, con 1.620 €/m²/año -135 €/m²/mes-); Goya, en Madrid (10ª posición, con 1.560 €/m²/año -130 €/m²/año-); Pelayo, en Barcelona, y Jaime III, en Palma de Mallorca, que comparten la 11ª posición, con 1.440 €/m²/año (120 €/m²/mes); Avenida Diagonal (12ª posición, con 1.200 €/m²/año -100 €/m²/mes-); seguidas de la Plaza de la Independencia, en Zaragoza, y Rambla Catalunya, en Barcelona, que comparten la 13ª posición, con 1.140 €/m²/año (95 €/m²/mes); y, por último, Portaferrisa, en Barcelona, con 1.080 €/m²/año (90 €/m²/mes).

Tal y como apunta Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield, “ocupar un espacio en estas calles va más allá del lujo. La presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos.”

New Bond Street de Londres, la más cara del mundo

El informe Main Streets Across the World confirma que Europa continúa liderando el ranking, después de haber superado a Estados Unidos el año pasado. Por primera vez, New Bond Street, en Londres, se sitúa como la calle comercial más cara del mundo, con unas rentas de 20.482 €/m²/año (1.707 €/m²/mes), tras un incremento del 22 % respecto al año anterior. Le sigue de cerca la Via Montenapoleone, en Milán, que ocupa la segunda posición con 20.000 €/m²/año (1.666 €/m²/mes), manteniendo su nivel de 2024, mientras que la Upper Fifth Avenue, en Nueva York, completa el podio con 18.359 €/m²/año (1.530 €/m²/mes).

En cuarta posición se mantiene la lujosa Tsim Sha Tsui, en Hong Kong, con 13.907 €/m²/año (1.159€/m²/mes), donde las rentas bajan un 6 %, y el Top 5 lo cierra la parisina Avenue des Champs Élysées, que conserva sus rentas en 12.519 €/m²/año (1.043 €/m²/mes). Asimismo, destaca el crecimiento del 10 % en las rentas de la calle Ginza, en Tokio, que ocupa la sexta posición. R

En esta línea, los datos del último informe de Cushman & Wakefield ponen de manifiesto que "la presencia física sigue siendo una apuesta clave para las marcas, que continúan buscando ubicaciones icónicas y superprime en las principales ciudades del mundo".

Según Travers, “el atractivo de las principales calles comerciales del mundo reside en su combinación única de patrimonio, visibilidad y prestigio cultural. Más que destinos de compras, son espacios donde las marcas construyen relato, expresan identidad y se conectan con el consumidor. Para muchos retailers, estar en una ubicación prime ya no es un valor añadido, sino una necesidad”.