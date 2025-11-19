El Gergal comienza a desembalsar: las lluvias de la borrasca 'Claudia' dejan el pantano al 99% de su capacidad

Las últimas lluvias han provocado un aumento del volumen de agua embalsado en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir. De ellos, el Gergal es el primero tras las precipitaciones de la borrasca 'Claudia' que ha tenido que desembalsar al alcanzar casi el 99% de su capacidad, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

"Actualmente ninguno de los embalses adscritos al abastecimiento de Sevilla está desembalsando caudales que no sean los de su explotación ordinaria: Aracena desembalsa algunos volúmenes diarios a Zufre al igual que Zufre los desembalsa a La Minilla; Cala se encuentra turbinando unos 3 m3/s que son recogidos en El Gergal", han subrayado las mismas fuentes.

No obstante, han apuntado, este martes ha comenzado a desembalsar el Gergal "al alcanzarse su máxima capacidad como consecuencia de las aportaciones recibidas en estos últimos días".

En concreto, los embalses que abastecen el consumo a Sevilla, se encuentran al 87,5% de su capacidad, según los datos registrados en la página web de Emasesa. El volumen de agua embalsada en Melonares ha crecido casi dos puntos en apenas 24 horas por las escorrentías de las lluvias de los últimos días, lo que ha provocado que este martes se encontrara al 98% de su capacidad.

También se encuentran con registros significativos el resto de embalses del sistema de Emasesa: Aracena está al 81,7%; Zufre, al 87,7%; Minilla, con 86,9%, y Cala, con el 58,2%.

Situación de los embalses de la CHG

En el caso de los pantanos que dependen de la CHG, la situación también es muy diferente a la de hace un año, cuando contaba con 2.824 hm3 embalsados frente a los 3.591 de este martes. Los de regulación general, que son los que abastecen al regadío, se encuentran al 33,28% hasta el 1.879 hm3, frente a los 1.478 de un año antes. El resto de los embalses se encuentran al 71,67%.

Los embalses de la cuenca se encuentran actualmente al 44,69% de su capacidad, lo que supone unos 700 hm3 más que hace un año y 130 hm3 menos que la media de los últimos 25 años en esta fecha.

Respecto a las previsiones para la próxima campaña de riego, en la reunión se ha expuesto que "todo dependerá de las lluvias de los próximos meses", pero que, a priori "se puede ser optimista por cuanto la situación de partida, a la vista de los recursos actualmente embalsados, es más favorable que en años anteriores".