La guía que necesitas para preparar una media maratón de Sevilla respetando tu corazón

El Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha elaborado una serie de recomendaciones para preparar una media maratón –o una maratón completa– de forma segura. Los especialistas aconsejan comenzar el entrenamiento entre 12 y 16 semanas antes de la prueba y realizar un chequeo cardiológico previo, destacando que la cardiología deportiva no solo previene problemas, sino que también ayuda a optimizar el rendimiento del corredor.

Algunos consejos a tener en cuenta:

1. Empieza con tiempo: entre 12 y 16 semanas antes

Los cardiólogos deportivos de Quirónsalud Infanta Luisa recomiendan iniciar la preparación entre 12 y 16 semanas antes de la media maratón o maratón, en función del nivel de forma física de cada persona. Este margen permite aumentar de forma progresiva el volumen y la intensidad del entrenamiento sin sobrecargar el corazón ni el sistema muscular.

2. Chequeo cardiológico previo: la base para entrenar con seguridad

Antes de comenzar el plan de entrenamiento, el doctor Carlos Bäzner, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recomienda realizar un chequeo cardiológico para descartar posibles problemas y poder entrenar “con seguridad”. En deportistas habituales, sugiere además un control anual para mantener una vigilancia cardiológica adecuada y, en algunos casos, repetir la valoración durante el proceso para ajustar mejor las cargas de trabajo.

3. Respeta los ritmos: regularidad por encima de la intensidad

Para el doctor Bäzner, es fundamental respetar los ritmos de entrenamiento, alternar días de carga y recuperación, controlar la frecuencia cardiaca y evitar el sobreentrenamiento. “La clave está en la regularidad, no en la intensidad excesiva”, subraya el especialista. Esto implica seguir una planificación acorde al nivel de cada corredor, sin saltarse fases ni forzar por encima de lo recomendado.

4. Usa la tecnología a tu favor: ergoespirometría y frecuencia cardiaca

El cardiólogo destaca la ergoespirometría como una herramienta clave para conocer de forma precisa los umbrales de esfuerzo y el consumo de oxígeno. Esta prueba permite ajustar las zonas de entrenamiento y entrenar de manera más eficaz y segura, evitando tanto el sobreesfuerzo como sesiones poco productivas. Combinada con el control de la frecuencia cardiaca, facilita adaptar el plan a las características de cada corazón.

5. Entrenar con cabeza: descanso, hidratación y planificación

Más allá de las series y los kilómetros, Bäzner insiste en la importancia de “entrenar con cabeza y escuchando al cuerpo”. El descanso adecuado, una buena hidratación y una planificación realista son tan importantes como el propio trabajo físico. Parar a tiempo ante signos de alarma (mareos, dolor torácico, palpitaciones anómalas, fatiga desproporcionada…) es clave para prevenir problemas. “Y, sobre todo, disfrutarlo”, apunta el especialista.

6. Cardiología deportiva: prevenir… y rendir mejor

La cardiología deportiva, recuerdan desde Quirónsalud Infanta Luisa, no solo está orientada a la prevención de eventos cardiacos, sino también a la mejora del rendimiento. Con una valoración personalizada se puede adaptar el entrenamiento a las características del corazón de cada corredor, mejorando tanto la salud como los resultados deportivos.

