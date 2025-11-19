Los hoteleros se suman a la polémica por el supersábado: "Sería mejor que Copa del Rey y Feria no coincidieran, pero lo sacaremos adelante"

El próximo 25 de abril de 2026 se celebrarán en Sevilla la final de la Copa del Rey y la Feria. La coincidencia de estos dos macroeventos ha provocado que, de momento, Ayuntamiento y Policía Nacional estudien la posibilidad de solicitar un cambio en la fecha del partido. Subdelegación del Gobierno, por su parte, habla de "fecha sensible". Pero no ha acabado aquí la polémica: la patronal hotelera tampoco ve con buenos ojos este supersábado, aunque asegura que "se sacará adelante de la mejor forma".

"Si no se produjera esta sincronía, mucho mejor. Aunque si finalmente coinciden dos eventos como la final de la Copa del Rey y la Feria, se sacará adelante de la mejor forma posible", afirma Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS). "Estas cuestiones tiendo a verlas en clave de repercusión mediática, que es más importante que vender una o dos noches más caras".

"Estos eventos son una punta de facturación, los precios son más altos y se producen casi llenos totales. Pero insisto: es más importante la repercusión mediática y la visibilidad que dan citas como estas", apunta Cornax a El Correo de Andalucía. "Tenemos que producir 365 días al año, no solo un fin de semana. Y para eso es esencial que las personas tengan el nombre de Sevilla en el imaginario cuando se plantean hacer un viaje".

Para el presidente de la patronal hostelera, la firma por otros tres años más para acoger la final de Copa "es una muestra de la confianza que tienen las autoridades deportivas en la ciudad". "Desde luego está claro que si vienen eventos deportivos o políticos es porque se ha conseguido sacar adelante otros similares", señala Manuel Cornax. "Probablemente se han firmado otros tres años más de final de Copa porque hemos demostrado que se ha hecho bien con anterioridad".

Ayuntamiento, Gobierno, Policía y una fecha "sensible"

"Durante la Feria se produce una fuerte tensión en los servicios esenciales, especialmente en materia de seguridad, movilidad y transporte. La coincidencia con otro evento de gran afluencia, como la final de la Copa del Rey, incrementa notablemente estas necesidades", ha declarado este miércoles el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. No obstante, Toscano ha garantizado un dispositivo de seguridad "a la altura", a pesar de "lo sensible de la fecha".

De cara al supersábado de 2026, el Gobierno de José Luis Sanz también ha abierto la puerta a estudiar un posible cambio de fecha. "Estamos trabajando mano a mano con la Federación y se barajarán todas las posibilidades", ha declarado al respecto Juan Bueno, su portavoz. El Ayuntamiento afirma estar trabajando en esta línea "desde el pasado lunes por la tarde, cuando se tuvo conocimiento de la designación con la RFEF y con resto de administraciones implicadas".

Asimismo, la Policía Nacional se está estudiando la posibilidad de pedir un cambio de fecha para el partido, tal como apuntan fuentes oficiales. De momento, desde el Cuerpo todavía no han transmitido esta petición a la Subdelegación, pero las fuentes consultadas sí señalan que "se está estudiando" solicitar esta modificación. En cualquier caso, "el dispositivo se dimensionará a las necesidades", tal como ha destacado Francisco Toscano.