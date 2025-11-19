Icónica pide al Ayuntamiento que las tasas por uso de la Plaza de España se destinen "a su conservación"

El debate entre los conservacionistas sobre el uso de la Plaza de España por parte de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha sido una constante prácticamente desde el nacimiento de este proyecto, en 2020, un debate paralelo al trabajo de la promotora del festival, Green Cow, de seguir cerrando los nombres que conforman su propuesta musical, que este miércoles ha sumado un nuevo artista. Según han informado sus responsables este miércoles en un encuentro con los medios, Icónica "ha vendido ya 60.000 entradas para los conciertos que ya se conocen del cartel de 2026". El año pasado, por estas fechas, "sólo" se había vendido 16.000. El cierre de la quinta edición fue, según su balance, todo un éxito.

Este debate cobra especial relevancia ahora que el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para revisar y actualizar la ordenanza municipal relativa al uso del emblemático monumento de la Exposición del 29, un documento que estos momentos está en exposición pública hasta el 30 de noviembre "a fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas", según el expediente de Urbanismo. Una ordenanza, a grandes rasgos, "destinada a regular las actividades de carácter efímero que sean de interés general para la ciudad. Dicha Ordenanza definirá la tipología de usos, los requisitos básicos, los procesos de planificación, los periodos de ocupación y el régimen de autorización, teniendo en cuenta la singularidad del espacio y su declaración como Bien de Interés Cultural".

Con estas premisas, lo que propone la promotora que lidera el empresario Javier Esteban, según la carta remitida al Consistorio a la que ha tenido acceso este periódico, es "destinar los ingresos procedentes de tasas públicas de forma directa a la restauración y conservación de estos espacios patrimoniales, específicamente la Plaza de España y el Parque de María Luisa".

Asimismo, desde Green Cow reclaman que se limite "la ocupación temporal a usos de interés ciudadano, cultural, patrimonial o turístico, incluyendo actos oficiales, exposiciones, festivales de música y artes escénicas, producciones audiovisuales, entre otros relacionados con la Cultura, el Patrimonio o el Turismo, que deben gozar del necesario grado de madurez y excelencia para que puedan celebrarse en dicho espacio tan icónico". Es decir, lo que reclama Icónica es que la ocupación temporal de este espacio público se realice en el caso de proyectos de acreditada solvencia, como es la que defiende tener esta empresa.

"Durante estos años, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha querido poner el foco precisamente en los usos adecuados para la Plaza de España. Pero además nuestro proyecto, auditado por especialistas en conservación del patrimonio y por distintas entidades de certificación, no solo no ha generado daños, si no que ha contribuido a la preservación del monumento y a la movilización de recursos para su mejor mantenimiento", defienden en Green Cow.

Un acuerdo de uso de carácter plurianual

Además, esta empresa musical ha propuesto a la Gerencia de Urbanismo que el Ayuntamiento contemple "la posibilidad de plurianualidad en las autorizaciones para grandes proyectos que requieren configurar una programación artística del máximo nivel, sometida a plazos más dilatados". Hasta ahora, el permiso de explotación de la Plaza de España para Icónica se establece a partir de un convenio con Contursa, la empresa municipal que gestiona el Palacio de Congreso y vehicula la acción turística en Sevilla. Ese convenio se renueva año a año. Lo que propone Green Cow es que, para eventos que requieren de un trabajo a años vista -así es como se cierran las agendas de las giras de los artistas internacionales que encabezan este tipo de festivales-, se estudie la creación de convenios marcos para varios años.

En este sentido, Green Cow sugiere que "ante concurrencia de varias propuestas, consideramos que deberían priorizarse aquellos declarados de interés general, y que persigan: la promoción cultural ciudadana, orientados al mayor número de personas, especialmente a los residentes; la excelencia en la calidad organizativa y en los contenidos de su programación o el éxito constatable de experiencias previas en recintos patrimoniales catalogados o declarados Bien de Interés Cultural, así como la solvencia profesional de las organizaciones promotoras, así como la imagen internacional de Sevilla, como ciudad creativa y abierta al mundo", entre otros argumentos.

A finales del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento confirmó que Icónica "se seguirá celebrando en la Plaza de España, al menos hasta 2031, gracias a la renovación del acuerdo alcanzado entre la promotora, la productora Green Cow, y el Ayuntamiento de Sevilla. El contrato para la realización del evento, vigente hasta este 2025, se ha prolongado por seis años más". Esa fue la textualidad en fuentes del gobierno de José Luis Sanz, pero días después admitió seguir estudiando este expediente. Según las aclaraciones del equipo legal de Green Cow, no es un contrato a seis años sino un "acuerdo de intenciones" o un "compromiso" pero que si en el caso de que Icónica no tenga la solvencia técnica de desarrollar estos conciertos "con plenas garantías para el patrimonio" ese acuerdo se extinguiría.

Denuncia ante la Fiscalía de promotores musicales

El encuentro de Green Cow con los medios ha servido, también, para exponer los argumentos en contra de la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla presentada hace unos días por un grupo de promotores musicales liderados por Concert Tour Gestiones, de Rafael Casillas, el empresario detrás del Concert Musical de Chiclana. Según estos promotores, el Ayuntamiento de Sevilla debería licitar la explotación de la Plaza de España para la realización de Icónica. Según Green Cow, en este caso el Ayuntamiento sigue el mismo procedimiento que se sigue, por ejemplo, en el desarrollo del ciclo de espectáculos en el Teatro Romano de Mérida, que también es un espacio BIC. "Los festivales de este tipo no tienen licitación pública. La idea es nuestra y eso no puede salir a concurso", argumentan desde la promotora musical.

Según la promotora, "el ruido" en torno a Icónica ha hecho que no hayan fraguado "conversaciones" con nuevos patrocinadores -aunque insisten en que tiene consolidados los actuales- y que no se hayan podido cerrar nombres de artistas internacionales para este cartel. "Casillas no quiere hacer Icónica, lo que quiere es que no exista Icónica para que a Chiclana le vaya mejor", resumen. Según los promotores de Icónica, elúnicoco" empresario de los denunciantes con solvencia económica suficiente para desarrollar un festival del calado de Icónica sería Rafael Casillas. La asesoría legal de Green Cow vaticina un carpetazo rápido a esta denuncia.