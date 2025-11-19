Sevilla
La Intervención avisa del "alarmante" gasto en horas extra de Policía en Sevilla en plena negociación de la Navidad
Este organismo fiscalizador ha emitido un informe por el retraso en los pagos de Semana Santa y Feria en el que avisa de que la partida consignada para este año "se agotó en el mes de abril"
"En los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial, pasando de apenas 10 millones de euros en el 2021 a unos 30 millones en el actual ejercicio". Esta es la advertencia que ha lanzado la Intervención municipal al Gobierno de José Luis Sanz sobre el pago de extras a la Policía Local. Un aviso que llega en plena negociación para el próximo Plan de Navidad, que sigue aún sin firmarse por las diferencias entre los sindicatos y el Ayuntamiento.
Para la interventora, el aumento de estas productividades es "alarmante", ya que "no se le identifica un fin ni temporal ni cuantitativo". "Los créditos iniciales de 2025 para atender la productividad y gratificaciones de la Policía Local ascendían a 17.367.841,81 euros, es decir, 11.135.718,06 euros más que en 2024", subraya este organismo en su informe, fechado el pasado martes. No duró mucho este dinero: "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril".
Y aún queda el Plan de Navidad, que supondrá otro gasto añadido para las arcas municipales. Esta inversión, de momento, está en negociaciones, pero oscilará entre 4,7 y 6,5 millones de euros, según las cifras que proponen el Ayuntamiento y los sindicatos, respectivamente. Todo ello teniendo en cuenta además que hay pagos atrasados para Policía Local y Bomberos de la pasada Semana Santa y Feria, un retraso que ha motivado este informe de la Intervención.
Un "problema" jurídico y presupuestario
Según este organismo fiscalizador, este es "un problema poliédrico" con tres vertientes diferentes: jurídica, presupuestaria y administrativa. En la primera de ellas, la interventora es clara: "Las productividades y gratificaciones que se afloran en estos expedientes, que abarcan las productividades y horas extra desde mayo a octubre del 2025, adolecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de retribuciones de los funcionarios". Y asegura que "trascienden los límites, al haber alcanzado su tope máximo".
El segundo factor que cita es el presupuestario: al haber agotado en abril todo el dinero consignado para este fin, "los servicios prestados por la policía local y el Speis [Bomberos] se han venido haciendo sin contar con consignación presupuestaria, y por tanto no siendo autorizados por el servicio de Recursos Humanos". "Siendo la cuestión del crédito relevante, pasa a un segundo plano por el hecho de que no cabe realizar modificaciones presupuestarias cuya finalidad sea superar los límites máximos legales de la productividad y o gratificaciones".
"Los dos hechos puestos de manifiesto en los puntos anteriores: transgresión de los límites legalmente establecidos y ausencia de crédito presupuestario, dan lugar a que ninguno de los expedientes hubiera podido ser tramitado en su momento. Es decir: con carácter previo a la realización de los servicios", expone la interventora. "Por lo que los servicios por los que ahora se devengan productividades y o gratificaciones, se prestaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
