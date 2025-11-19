Cultura
Comienza La Rábida Campus Creativo, la residencia de guionistas andaluces que prepara el cine del futuro
Del 19 al 21 el campus de La Rábida acoge diez proyectos a los que les ofrecen herramientas de estrategia profesional y preparación para la presentación ante productoras
Una escuela de escritura de guión en pleno monasterio. Eso es lo que se encuentra en Órbita 25: La Rábida Campus Creativo, una iniciativa que ha empezado este miércoles a La Rábida y estará hasta el próximo viernes 21 de noviembre como espacio de encuentro de las artes escénicas, la literatura y el cine. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) lanza esta segunda colaboración de residencias dirigidas en exclusiva a guionistas andaluces que trabajan en proyectos de largometraje de ficción, no ficción o animación y que serán guiados por especialistas en el guión, como por ejemplo Jorge Naranjo
El objetivo principal es la profesionalización del oficio del guión ofreciendo herramientas de estrategia profesional y la preparación para la presentación de proyectos ante productoras. Con esta nueva línea de trabajo, se han unido residencias artísticas, literarias y de guión, con las que la UNIA refuerza un modelo de colaboración institucional que impulsa el talento emergente y la industria de la cultura andaluza.
Bajo el lema El cine del futuro se escribe en Huelva, combina la creatividad con la formación práctica orientada al mercado y se basa en dos fases: una mentorización online, que se llevó a cabo en octubre y una residencia presencial de tres días en La Rábida, centrada en la revisión de guion, el entrenamiento del pitch y el fortalecimiento de competencias profesionales.
La residencia en La Rábida cuenta con un equipo docente especializado que aborda las principales áreas del desarrollo profesional del guionista, formado por Jorge Naranjo, director y guionista, ganador del Premio Carmen a Mejor Cortometraje de Ficción en 2025 y Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu, una de las expertas más reconocidas en propiedad intelectual y acompañamiento legal a profesionales de las industrias culturales. Además de Carlos Antón, especialista en negociación y derechos audiovisuales en EGEDA y Paco Torres, director y creativo sevillano con trayectoria internacional en publicidad y cine, reconocido por su dominio del lenguaje narrativo y visual.
Proyectos seleccionados
Los diez proyectos seleccionados para esta edición son: Dame tu libertad (Salva Martos), Isla Mabad (David del Águila), Las Américas ’87 (Marcos Gualda), Mamá okupa (Miguel Ángel Parra), Tu nombre mío (Remedios Malvárez), La virgen negra (Fany de la Chica), Un trabajo para papá (Pedro Pablo Picazo), Núcleos (Pablo Otero), La selva oscura (Juan Velarde) y La cuarta edad (Javier Barbero).
