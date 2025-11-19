Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

'Nueva' churrería en Triana: este local de toda la vida reabre sus puertas este jueves con churros gratis

Tras varios meses cerrados, este negocio regresa con nuevo look, pero con los churros de toda la vida

Nuevo logo de la churrería Churrete, que abre sus puertas este jueves en Triana

Nuevo logo de la churrería Churrete, que abre sus puertas este jueves en Triana / Instagram

Susana Sorní

¿Churros o calentitos? Da igual cómo se les llame porque está claro que los churros son uno de los desayunos y meriendas favoritos de los sevillanos. Con apenas tres ingredientes -harina, agua y sal-, se convierten en la opción perfecta, junto a una taza de chocolate, para estos días de frío.

En Sevilla hay varios templos de este manjar, repartidos por toda la ciudad. Ahora, uno de esos sitios míticos reabre sus puertas con nuevo nombre y nuevo look, en el barrio de Triana. Este jueves, 20 de noviembre, será la inauguración, que promete 100 raciones de churros gratis a los primeros 100 clientes.

Se trata de la churrería Churretes, antes conocida como 100 Churritos, que después de tener que cerrar sus puertas, han reabierto tras un proceso de renovación que han ido narrando sus propietarios en las redes sociales.

Ubicada en López de Gomara, 21, en Triana, este local abre sus puertas de nuevo ofreciendo una churrería de toda la vida, pero con un look renovado y con "masa gourmet". Desde el pasado mes de agosto, sus dueños, dos jóvenes sevillanos, han ido relatando cómo ha sido este proceso de reapertura a través de vídeos divertidos, mostrando a su vez todo el esfuerzo que supone sacar un negocio adelante.

Ese proceso ha llegado a su fin y ahora toca una nueva etapa tras abrir sus puertas este jueves, a partir de las 17:00 horas, ofreciendo además churros gratis para sus primeros clientes. Triana recupera un local de toda la vida, con nuevo look y nuevas recetas para hacer las delicias de los más golosos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado desde la Alameda hasta Nervión en los bajos del coche
  2. El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres
  3. De un papel en blanco al diseño del nuevo Benito Villamarín: 'Lo más difícil fue integrar el estadio en La Palmera
  4. Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
  5. Nueva fase del tranvibús hasta la Plaza del Duque: así serán los cortes de tráfico desde el 20 de noviembre
  6. El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
  7. Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
  8. Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas

'Nueva' churrería en Triana: este local de toda la vida reabre sus puertas este jueves con churros gratis

'Nueva' churrería en Triana: este local de toda la vida reabre sus puertas este jueves con churros gratis

La guía que necesitas para preparar una media maratón de Sevilla respetando tu corazón

La guía que necesitas para preparar una media maratón de Sevilla respetando tu corazón

La calle Tetuán, entre las vías comerciales más caras: está por encima de Goya en Madrid o Las Ramblas de Barcelona

La calle Tetuán, entre las vías comerciales más caras: está por encima de Goya en Madrid o Las Ramblas de Barcelona

Dani Fernández se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest: fecha y cómo comprar las entradas

Dani Fernández se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest: fecha y cómo comprar las entradas

Las VI Jornadas REPUBLI 2025 reivindican una “publicidad con P de Personas” en Sevilla

Las VI Jornadas REPUBLI 2025 reivindican una “publicidad con P de Personas” en Sevilla

Los Arcos en Sevilla abrirá una gran pista de patinaje sobre hielo esta Navidad

Los Arcos en Sevilla abrirá una gran pista de patinaje sobre hielo esta Navidad

La final de Copa, en el punto de mira: la Policía Nacional analiza si es viable su coincidencia con la Feria de Sevilla

La final de Copa, en el punto de mira: la Policía Nacional analiza si es viable su coincidencia con la Feria de Sevilla

Desmantelan una de las bandas de aluniceros "más activas de Andalucía": intervenidos ibéricos, tragaperras y bicicletas de alta gama

Desmantelan una de las bandas de aluniceros "más activas de Andalucía": intervenidos ibéricos, tragaperras y bicicletas de alta gama
Tracking Pixel Contents