'Nueva' churrería en Triana: este local de toda la vida reabre sus puertas este jueves con churros gratis

¿Churros o calentitos? Da igual cómo se les llame porque está claro que los churros son uno de los desayunos y meriendas favoritos de los sevillanos. Con apenas tres ingredientes -harina, agua y sal-, se convierten en la opción perfecta, junto a una taza de chocolate, para estos días de frío.

En Sevilla hay varios templos de este manjar, repartidos por toda la ciudad. Ahora, uno de esos sitios míticos reabre sus puertas con nuevo nombre y nuevo look, en el barrio de Triana. Este jueves, 20 de noviembre, será la inauguración, que promete 100 raciones de churros gratis a los primeros 100 clientes.

Se trata de la churrería Churretes, antes conocida como 100 Churritos, que después de tener que cerrar sus puertas, han reabierto tras un proceso de renovación que han ido narrando sus propietarios en las redes sociales.

Ubicada en López de Gomara, 21, en Triana, este local abre sus puertas de nuevo ofreciendo una churrería de toda la vida, pero con un look renovado y con "masa gourmet". Desde el pasado mes de agosto, sus dueños, dos jóvenes sevillanos, han ido relatando cómo ha sido este proceso de reapertura a través de vídeos divertidos, mostrando a su vez todo el esfuerzo que supone sacar un negocio adelante.

Ese proceso ha llegado a su fin y ahora toca una nueva etapa tras abrir sus puertas este jueves, a partir de las 17:00 horas, ofreciendo además churros gratis para sus primeros clientes. Triana recupera un local de toda la vida, con nuevo look y nuevas recetas para hacer las delicias de los más golosos.