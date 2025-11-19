Sevilla inaugura el Sicab 2025, la edición más ambiciosa del Salón Internacional del Caballo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este martes en Fibes la 35ª edición del Salón Internacional del Caballo (Sicab 2025), una cita que arranca consolidando a la ciudad como “epicentro mundial del caballo de Pura Raza Española (PRE)”, y que refuerza su papel como referente internacional del sector ecuestre.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "Sicab cumple 35 años reafirmándose como un proyecto fundamental para Sevilla y para la proyección internacional del caballo de Pura Raza Española. Tres décadas después, este salón sigue siendo un referente de excelencia, identidad y prestigio para nuestra ciudad".

Espectáculos en la inauguración del Sicab 2025 en Sevilla. / Rocío Ruiz - E.P.

El alcalde ha destacado que esta edición es "la más ambiciosa de su historia", con la participación de 893 ejemplares procedentes de 323 ganaderías nacionales e internacionales, una cifra que, según ha señalado, "demuestra la vitalidad del sector y la creciente internacionalización del PRE".

Ganaderías internacionales

En esta línea, Sanz ha resaltado la presencia de ganaderías de once países, así como delegaciones de ganaderos, entrenadores, prescriptores y periodistas de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Marruecos o Baréin, entre otros.

En este contexto, el primer edil ha valorado que el Sicab "supone un importante motor económico para la ciudad", ya que "este salón genera un impacto superior a los 75 millones de euros y crea 2.000 empleos directos". "Es el tercer acontecimiento socioeconómico más relevante de Sevilla, solo por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril", ha concretado.

El evento contará con 321 stands comerciales y 81 palcos ganaderos, configurando, según Sanz, "un espacio idóneo para la actividad empresarial, el intercambio profesional y el impulso de nuevas oportunidades de negocio vinculadas al sector ecuestre". Asimismo, ha puesto en valor la presencia de ganaderías de países como Estados Unidos, Bélgica, México, Costa Rica, Guatemala, Reino Unido o República Checa, lo que confirma "el interés creciente por participar en esta cita única en el mundo".

Competición deportiva

En el ámbito deportivo, el alcalde ha destacado que "Sicab volverá a acoger el Campeonato del Mundo del Caballo Español y las finales de ocho disciplinas ecuestres, reafirmando su liderazgo internacional y su compromiso con la excelencia deportiva".

Por último, el máximo responsable de la ente municipal ha reconocido el papel de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) que es "clave para la protección, la difusión y la promoción del PRE".

Al hilo de lo anterior, ha valorado que "su labor no solo impulsa el sector ecuestre, sino que genera riqueza, empleo y proyección internacional para Sevilla". "El Ayuntamiento seguirá respaldando este proyecto que fortalece la identidad cultural andaluza y sevillana", ha asegurado.

Mirando al futuro, el alcalde ha subrayado que "Sicab es también un espacio de innovación y desarrollo, donde se están impulsando nuevas tecnologías aplicadas a la cría, el cuidado y la mejora genética del PRE. Esta apuesta por la investigación garantiza que nuestro patrimonio ecuestre avance y se adapte a los retos del futuro".

Para concluir, Sanz ha afirmado que "Sicab representa pasado, presente y futuro: la unión entre tradición, modernidad y proyección internacional". Además, ha hecho hincapié en que "es una cita imprescindible que impulsa la industria ecuestre, cultural y turística de Sevilla y Andalucía, y que atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo".