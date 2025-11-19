Las VI Jornadas REPUBLI 2025 reivindican una “publicidad con P de Personas” en Sevilla

El pasado jueves, El Puerto de Cuba Café del Río, a orillas del Guadalquivir, acogió la celebración de las VI Jornadas REPUBLI 2025, organizadas por la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla (AEPS) bajo el lema “Publicidad con P de Personas: conectando desde lo humano”.

Más de un centenar de profesionales de agencias, medios, anunciantes y del ámbito académico analizaron el papel de la emoción, la creatividad, la inteligencia artificial y el propósito –con especial foco en la "silver economy" y la innovación en formatos DOOH– en un modelo de publicidad más responsable, humana y conectada con la sociedad.

La AEPS convierte Sevilla en epicentro del debate publicitario

Salvador Toscano durante su intervención en la jornada / El Correo

El Puerto de Cuba Café del Río se convirtió, durante toda la jornada, en el epicentro de la reflexión sobre el presente y el futuro de la publicidad con la asistencia de más de cien profesionales de agencias asociadas, medios de comunicación y empresas del sector, gracias al patrocinio de la Junta de Andalucía y Publiespaña. Las VI Jornadas REPUBLI 2025, promovidas por la AEPS, han consolidado este encuentro como una cita de referencia para la industria publicitaria andaluza.

La bienvenida institucional corrió a cargo de Antonio García Solís, responsable de Planificación de Medios en la Junta de Andalucía, y Salvador Toscano, presidente de la AEPS. Ambos coincidieron en subrayar la importancia de “poner a las personas en el centro de la comunicación y la publicidad” en un contexto marcado por la aceleración tecnológica.

Una publicidad responsable, innovadora y conectada con la sociedad, hecha por personas para personas. Salvador Toscano — Presidente de la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla

Publicidad con alma frente a la irrupción de la inteligencia artificial

Participantes de la primera mesa de debate: "Publicidad con alma, emoción, estrategia y creatividad". / El Correo

El primer coloquio, bajo el título “Publicidad con alma: emoción, estrategia y creatividad para liderar a la IA”, reunió a Marina Ramos (Universidad de Sevilla), Chema de Aquino (Planmedia Digital), Susana Martín de los Ríos (Publiespaña) y Belén Moreno (INNN), moderados por la experta en inteligencia artificial Mamen Blanco.

Los participantes coincidieron en que la irrupción de la IA no viene a sustituir la creatividad humana, sino a desafiarla y ampliarla. Tal y como destacó Ramos, “la emoción sigue siendo el lenguaje universal que conecta con las personas, y la tecnología debe servirnos para potenciarla, no para diluirla”. El debate dejó una idea clave: el liderazgo en publicidad pasa por preservar la esencia humana en la estrategia, en la creatividad y en la narrativa de marca, utilizando la IA como aliada y no como fin en sí misma.

La “generación infinita” y el potencial de la silver economy

Agustín Medina y Paco González, junto a Olga Martínez, durante su intervención en el coloquio: "El poder de la generación infinita". / El Correo

El segundo coloquio, “El poder de la generación infinita”, estuvo protagonizado por Agustín Medina y Paco González, socios fundadores de Presidentex, bajo la moderación de Olga Martínez (IAA Spain). La sesión analizó la evolución del consumidor y cuestionó los enfoques tradicionales basados únicamente en la edad.

Medina defendió que “las generaciones ya no se definen por la edad, sino por la actitud ante la vida”, mientras que González subrayó la necesidad de que las marcas asuman un papel más auténtico y coherente con sus valores. Ambos destacaron el enorme potencial de la denominada silver economy, dirigida a personas mayores de 50 años, un grupo activo, digital, con poder adquisitivo y tiempo libre, que está transformando el mercado global. Lejos de ser un segmento pasivo, esta generación se presenta como un motor clave de crecimiento y consumo, ante el que el sector publicitario debe reaccionar con propuestas específicas y mensajes alejados de estereotipos.

Innovación, DOOH y marcas con impacto positivo

Participantes del coloquio: "La publicidad que ya viene: del DOOH a las marcas con impacto positivo", debate encargado de cerrar la jornada / El Correo

El último coloquio de la jornada, “La publicidad que ya viene: del DOOH a las marcas con impacto positivo”, moderado por Mª Ángeles Varvaró (AdOOH), contó con la participación de Maite Rodríguez (La FEDE), Begoña Diéguez (Global España), Luis Franco (Clear Channel), Marta López (Dentsu) e Irene González (Proximia).

El diálogo puso de manifiesto cómo los formatos digitales exteriores (DOOH) están redefiniendo las estrategias de comunicación, permitiendo una mayor segmentación, creatividad y medición en tiempo real. A ello se suma la integración creciente de la sostenibilidad y del propósito en las marcas, que ya no pueden desvincular su comunicación del impacto social y ambiental de su actividad.

Networking y cierre de una jornada centrada en las personas

Tras la clausura institucional, los asistentes disfrutaron de un cóctel de networking. / El Correo

Tras la clausura institucional, las VI Jornadas REPUBLI 2025 se cerraron con un cóctel de networking en el que asistentes, ponentes y representantes institucionales pudieron compartir impresiones, generar alianzas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

La edición de 2025 dejó patente que la publicidad que viene es, ante todo, una publicidad con alma y centrada en las personas, en la que creatividad, tecnología y ética caminan de la mano para construir un futuro más humano, sostenible y conectado con la sociedad.