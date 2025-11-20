Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta

Sevilla se ha convertido en un verdadero templo de la cerveza helada y el buen comer, lo que ha hecho que se cuenten por centenares los bares en los que se puede disfrutar de esta bebida helada y todo tipo de platos y tapas caseras por un precio reducido.

Ante tanta oferta disponible, es complicado escoger un solo bar de Sevilla como el que sirva la cerveza más fría, cuidada y deliciosa. Para facilitar esta ardua tarea y lograr encontrar el bar más destacado de la capital, hemos creado esta encuesta en la que tú mismo podrás escoger tu establecimiento favorito.

Dónde beber la cerveza más helada en Sevilla

Entre las opciones se encuentra el tradicional Casa Coronado, una cervecería que ofrece su cerveza a -0,3 grados, lo que lo convierte en uno de los bares con la bebida más helada de toda la ciudad.

Casa Coronado / El Correo

Se trata de una cervecería situada junto a Menéndez Pelayo que se define como un templo de la cerveza que este año cumple su 90 aniversario. Esto ha hecho que sea un verdadero testigo del paso del tiempo, algo que se puede contemplar en su decoración original y su ambiente familiar.

Y, sobre todo, en uno de sus principales atractivos, su cerveza servida con maestría por sus experimentados camareros, acompañada siempre por toda clase de productos de calidad como aceitunas, avellanas o altramuces.

El Bar el Acerao, otro de los mejores bares de Sevilla

Otro de los bares que sirve a su clientela la cerveza más fría es el Bar El Acerao, un enclave situado en el casco antiguo de Sevilla que presume de servir a menos de 2 euros la cerveza más fría de toda la ciudad, al alcanzar los - 2,3 grados de temperatura.

De ese modo, la bodeguita El acerao se presenta como un negocio de los de 'toda la vida' con tapas de calidad al menor precio y con la cerveza más fría del centro gracias a la innovadora técnica que han desarrollado para servir esta exquisita bebida por debajo de los 0 grados.

Este es el bar del centro de Sevilla que presume de tener la cerveza más fría de la ciudad / Bodeguita El Acerao

Tal y como ellos mismos indican, para mantener la cerveza lo más helada posible han fabricado un mueble de acero inoxidable que contiene un evaporador en su interior y relleno de un líquido que sustituye a la tradicional salmuera. Esto evita que se congele el tanque y permite que la cerveza alcance temperaturas bajo los 0 grados.

Pero este no es el único sello distintivo de esta bodega, sino que se autodenominan "gastro abacería andaluza" al contar con diversas especialidades de vino a granel que no se distribuye bajo ninguna marca, bodega o denominación de origen, sino que han sido seleccionados bajo controles de calidad para ofrecer "vinos homogéneos".

Los bares con la cerveza más fría de Sevilla

Otro de los bares más emblemáticos de Sevilla es Casa Vizcaíno, un negocio situado también en el casco antiguo de la capital hispalense que sirve su cerveza a -1,9 grados. Se trata de una taberna tradicional que arrancó su andadura en 1936 en el número 27 de la calle Feria de Sevilla y que cuenta con una de las bebidas más heladas de toda la provincia.

De ese modo, esta taberna que ofrece a sus clientes "buena comida y buena compañía", así como una "cuidadosa selección" de cervezas frías, vermús caseros y una carta de tapas variadas, se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la gastronomía de calidad de la ciudad.

Bar Jota, un negocio de Sevilla con 90 años de historia

Entre los bares más destacados de Sevilla también se encuentra Bar Jota, un establecimiento fundado en 1936 que se presenta como el primero que sirve la cerveza de barril en tanque y tirada a la "idea tradicional", lo que le permite servir su bebida a -1,4 grados.

De ese modo, este bar localizado en pleno corazón del barrio sevillano de Nervión se ha convertido en uno de los locales favoritos de los amantes de la buena gastronomía y la cerveza fría.

Una taberna que ofrece un "plus de calidad" convertido en un oasis de la caña bien tirada en el que cada detalle y aspecto se ha perfeccionado durante casi un siglo de trayectoria.

El Tremendo, un ambiente tradicional con cerveza bien tirada en Sevilla

Y completando este listado se encuentra El Tremendo, situado en la calle San Felipe, una cervecería de las de 'toda la vida' con una de las cervezas más populares del centro de Sevilla.

En este negocio que ya ha conseguido el distintivo de establecimiento emblemático de la ciudad cuentan con un tanque de cerveza convertido en su principal atractivo, acompañada siempre por toda clase de tapas tradicionales, como chicharrones, mojama o bacalao ahumado.

Ahora, eres tú el encargado de escoger entre estos cinco bares el que sirve la mejor cerveza de la ciudad a través de esta encuesta.