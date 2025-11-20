El alcalde paraliza el pago de 5 millones en horas extra atrasadas a la Policía en pleno conflicto por el Plan de Navidad

El pago de las productividades y horas extras del Ayuntamiento a la Policía Local sigue enquistándose. El Gobierno de José Luis Sanz ha retirado del orden del día del pleno ordinario de este jueves el punto que abordaba el pago de los atrasos a los agentes de la Policía Local por valor de casi cinco millones de euros. Y también ha paralizado un asunto de urgencia que trataba los servicios para cubrir las próximas fiestas navideñas que sigue pendiente de un acuerdo con los sindicatos. El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha anunciado que se cancelaba la votación tras la intervención de los grupos de la oposición, que han manifestado su posición en contra.

Los grupos de izquierda han criticado al PP su "mala gestión", que ignore un duro informe de la Intervención municipal y que se están saltando la ley. Solo Vox ha preferido no entrar a valorar la cuestión y ha pedido la retirada de los puntos para convocar un pleno extraordinario en el que "poder emitir un voto reflexionado" y "tomar una decisión con capacidad de estudio", ha señalado su portavoz, Cristina Peláez.

En concreto, lo que se abordaba era el pago de 4.976.816,88 euros en concepto del abono de productividades, gratificaciones por servicios extraordinarios y otros conceptos incluidos en los calendarios de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Entre los eventos sin pagar se encuentra la Semana Santa, la Feria de Abril, festivos, el Corpus o la Velá de Santa Ana. Tras la retirada del punto, miembros de la Policía Local han mostrado pancartas pidiendo "el cumplimiento de las promesas del alcalde".

"Tenemos un problema con la ley de techo de gasto de productividades", ha reconocido Ignacio Flores. "Este Ayuntamiento tiene que proteger a los vecinos de Sevilla, y por encima de cualquier transgresión, no queriendo saltarnos la ley, antepongo evitar cualquier altercado que pueda originar una lesión o muerte a transgredir la ley, sin querer saltármela", ha explicado. Sin embargo, al no contar con apoyos de la oposición, aun agradeciendo a Vox "su mano tendida" para que los "agentes puedan cobrar los atrasos a los que tiene derecho", ha aceptado la retirada del punto.

Como ya informó El Correo de Andalucía, y como han advertido desde la oposición, la Intervención municipal emitió un informe contundente en el que avisaba sobre el pago de extras a la Policía Local. "En los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial, pasando de apenas 10 millones de euros en el 2021 a unos 30 millones en el actual ejercicio". Para la interventora, el aumento de estas productividades es "alarmante", ya que "no se le identifica un fin ni temporal ni cuantitativo". "Los créditos iniciales de 2025 para atender la productividad y gratificaciones de la Policía Local ascendían a 17.367.841,81 euros, es decir, 11.135.718,06 euros más que en 2024", subraya este organismo en su informe, fechado el pasado martes. No duró mucho este dinero: "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril".

Este freno al pago de las horas extras se produce en mitad de una negociación para firmar el Plan de Navidad, que supondrá otro gasto añadido para las arcas municipales. Esta inversión, de momento, está en negociaciones, pero oscilará entre 4,7 y 6,5 millones de euros, según las cifras que proponen el Ayuntamiento y los sindicatos, respectivamente. La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla anunció este martes que emprenderá acciones judiciales contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el Plan de Navidad.

Sigue sin haber acuerdo entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla por el pago de horas extra atrasadas y el Plan de Navidad / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

"No vamos a ser cómplices de su mala gestión"

La concejal socialista Sonia Gaya ha mostrado su rechazo a la propuesta y ha señalado que se ha "superado el límite legal" de las horas extraordinarias de los agentes y ha advertido de las consecuencias de la decisión. "Ha abusado de la confianza del pleno y de los trabajadores y no vamos a ser cómplices de la mala gestión", ha afirmado.

Gaya ha recordado que en marzo de 2024 se planteó ya un reparo suspensivo con un límite máximo de 7 millones y luego se elevó a 10 millones. "Han modificado todos los calendarios de 2025 y las consecuencias es su responsabilidad. Es una falta del respeto al resto de trabajadores, como los limpiadores de colegios, los de protocolo, los jubilados (no se pagan desde enero), etc. Y se saltan la ley. Y quieren que votemos que sí. Siempre utilizan el chantaje emocional, que no cobrarán los trabajadores", ha valorado la concejal del PSOE.

El concejal del grupo Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, también ha expresado que es el "reconocimiento del colapso del modelo de gestión de la Policía Local". "No es una simple relación de horas extras, no es un simple trámite. Omisión de la función interventora, reparo suspensivo por insuficiencia de crédito. Lo intentan convertir en norma, no lo vamos a facilitar. La Intervención lo avisó, y ustedes la ignoran. Estos expedientes dicen que las solicitudes de horas extraordinarias llegan tarde, sin planificación ni cumplir el procedimiento", ha expuesto Sánchez.

"Son 30 informes. Es una forma de funcionar que tiene que terminar, todos los años se sabe que hay Feria, Semana Santa, Navidad, Corpus, etc. Copian y pegan que hay festivos, muchos turistas, muchos eventos, etc. Igual hay que plantearse que vamos a morir de éxito y no podemos acoger tantos eventos. La consecuencia es que convierten el pleno en una oficina de reparaciones de urgencia", ha añadido Ismael Sánchez en el pleno. Sevilla sigue sin tener garantizado el despliegue de agentes en las próximas fiestas.