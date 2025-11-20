El Puerto de Sevilla se queda sin parque de Navidad por segundo año seguido: el Prado y las Setas sí tendrán atracciones

El listado de atracciones de Navidad en Sevilla volverá a contar este año con bajas sonadas y grandes parques que continúan. El Prado de San Sebastián y las Setas de la Encarnación serán de nuevo escenario de mercados, pistas de hielo y actividades para los más pequeños. Sin embargo, hasta el momento 'Sevilla On Ice' no ha presentado solicitud para instalarse en el Muelle de las Delicias ni en ningún otro enclave de la capital. La Navidad pasada ya se quedó sin licencia por la celebración de la procesión Magna, que a criterio del Gobierno de José Luis Sanz hacía incompatible el montaje de este parque temático. Y tampoco repetirá 'Inari', que a finales de 2024 convirtió el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) en un pueblo encantado de Laponia.

Aunque el Ayuntamiento de Sevilla aún se encuentra perfilando toda la agenda navideña para los próximos meses de diciembre y enero, según confirman fuentes del Puerto de Sevilla y del Ayuntamiento a este periódico, no se ha recibido ninguna petición del parque 'Sevilla On Ice'. De hecho, de momento al Puerto no ha llegado ninguna solicitud para ninguna actividad ni parque navideño, cuando queda una semana para el estreno de los principales parques, que ya se están montando. Sí se está trabajando en los últimos detalles para que en esos días haya actividad mediante un par de barcos históricos en el muelle.

La empresa promotora de 'Sevilla On Ice', European Fairs Attractions, expresó a El Correo de Andalucía su malestar porque el año pasado, por la Magna, fuese la primera vez que no podían montar el parque desde 2018, que destacaba por su noria de 40 metros de altura y pistas de hielo. También aseguraron que el varapalo recibido no iba a ser un problema para volver a intentarlo en 2025. Sin embargo, a una semana para que acabe noviembre, fecha en la que la promotora aseguró hace un año que pretendía que empezara su evento hasta enero, no ha hecho ninguna solicitud. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con European Fairs Attractions, pero no ha respondido hasta el momento de publicación de esta información. "Nacimos en Sevilla, es nuestro buque insignia. Empezamos en el Prado y en el año de la pandemia cambiamos al Puerto por las aglomeraciones. Luego hicimos una simbiosis y nuestra intención siempre ha sido mantener los dos espacios. Nos ha costado mucho poner en pie 'Sevilla On Ice' y no queremos perderlo", afirmaron fuentes de esta empresa, tras conocer la negativa de la Gerencia de Urbanismo.

Pista de hielo de 'Sevilla On Ice' que se coloca entre el Puerto y el Prado de San Sebastián en Navidad en Sevilla / Sevilla On Ice

El Palacio de Congresos y Exposiciones tampoco acogerá esta Navidad el parque 'Inari'. De hecho, los únicos eventos confirmados relacionados con esta festividad son la 'Todo es posible en Navidad Gira 2025' de David Bisbal el próximo 22 de noviembre y el concierto de Niña Pastori con su disco ‘Feliz Navidad’ y otros clásicos de estas fechas que será los días 28 y 29 de noviembre. "Desafortunadamente, este año no se va a celebrar Inari. Esperamos que no sea un adiós y de alguna forma podamos volver a desarrollar el evento", confirman a este periódico desde la organización del parque.

La empresa sevillana planB y Contursa pusieron en marcha en Fibes este parque temático en más de 20.000 metros cuadrados distribuidos entre la plaza exterior de Fibes, la cúpula central y los pabellones 2 y 3, con una réplica de la casa de Papá Noel en Laponia, y más de una decena de talleres lúdicos didácticos, además de atracciones infantiles y juveniles, nevadas artificiales, granja con animales, gastronomía, obras de teatro sobre temática navideña, pasacalles presididos por el propio Papá Noel, un mercadillo o el show circense 'Los sueños de Kyara'.

La entrada del parque de Navidad 'Inari' celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes / El Correo

El parque de Navidad 'Hielo Azul' repite en el Prado

Los Jardines del Prado de San Sebastián volverán a acoger el parque navideño 'Hielo Azul'. Son tres años ya en los que Palacios Atracciones monta este espacio. Para este 2025, según confirma la empresa a El Correo de Andalucía, esperan poder poner el parque en funcionamiento entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. El montaje comenzará la semana que viene y se desmontará una vez pase el 6 de enero. 'Hielo Azul' se caracteriza por una pista de hielo natural de 500 metros cuadrados bajo una carpa, música, atracciones, puestos o una churrería.

Espectáculo navideño en las Setas de la Encarnación. Setalandia será uno de los grandes parques navideños un año más esta Navidad / Ayuntamiento de Sevilla

Setalandia estará de nuevo en el centro

La céntrica plaza de La Encarnación también acogerá un año más Setalandia, tal como aseguran desde el parque a este medio. El montaje de las casetas y atracciones ya ha arrancado y el dia del estreno será el 28 de noviembre. Tradicionalmente, se ha caracterizado por tener un tiovivo, un mercado navideño, pasacalles, pintacaras, atracciones infantiles, representaciones teatrales y más actividades navideñas.

El espíritu navideño va invadiendo poco a poco Sevilla. La cuenta atrás continúa y en algo más de una semana, el sábado 29 de noviembre, se encenderán las luces de Navidad. Paralelamente, en la ciudad se puede disfrutar desde el pasado 8 de noviembre hasta el 23 de diciembre en la avenida de la Constitución de la Feria del Belén, que cada año reúne a algunos de los mejores artesanos y alfareros de Andalucía para deleitarse y comprar sus piezas más especiales. El centro comercial Los Arcos también acogerá más de 16 eventos navideños hasta el próximo 5 de enero. O Torre Sevilla ofrecerá una pista de patinaje de hielo sintético. La capital ya se prepara para una de las fechas más esperadas.