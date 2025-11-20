El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros

Entre las calles Pureza y Betis se reformarán dos edificios para construir un hotel de cinco estrellas con una ayuda económica del Ayuntamiento de Sevilla. Y también contará con esa bonificación la reforma de dos casas patio en la calle San Roque, en este caso para un hostal de una estrella con 23 habitaciones. Son dos de las bonificaciones del 80% en la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones u Obras (ICIO) que se aprobarán este jueves en el pleno municipal de noviembre. La suma de ambas cantidades alcanza los 45.169,89 euros, entre los 16.135,44 euros que se ahorrará la promotora encargada de impulsar el hotel y los 29.034,45 euros del hostal.

Se declarará de especial interés las obras de reforma de dos edificios para que tenga uso hotelero, concretamente un hotel de cinco estrellas en Triana, entre el número 77 de la calle Pureza y el número 37 de la calle Betis que impulsará la empresa Betis 37 S.L.U. Esta declaración de especial interés se ha solicitado por obra de rehabilitación de edificio protegido.

Por el mismo motivo se declara de especial interés las obras de reforma integral de un edificio compuesto por dos casas con patio para convertirlo en un hostal de una estrella con 23 habitaciones. Estará en el número 11 de la calle San Roque, cercana a la Plaza del Museo y el Museo de Bellas Artes. En este caso, la promotora es Pillow Sevilla Hotel Management Sociedad Limitada.

La razón de que esta bonificación pueda llevarse a cabo es que viene recogida en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de 2024. Esta regulación fiscal también ha permitido una ayuda del 50% en el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para viviendas y apartamentos turísticos, como ocurrió con la conversión de cuatro locales de Santa Justa en seis apartamentos turísticos.

El hostal y el hotel bonificados por el Ayuntamiento

Según los expedientes consultados por el Ayuntamiento de Sevilla, la reforma del hostal cuesta en total 1.127.113,65 euros, por lo que tendría que pagar un impuesto de 36.293,06 euros. En cambio, con la bonificación del 80% el impuesto se queda en 29.034,45 euros. En este caso, se trata de la redistribución interior del mismo para mejoras de accesibilidad en las zonas comunes y de la salubridad en los patios y renovación de las instalaciones, así como un rótulo publicitario.

El hostal recibe la bonificación porque se trata de una obra de reforma parcial, se actúa sobre un edificio protegido con nivel C, se actúa sobre la totalidad de la edificación, la actuación tiene como objetivo la recuperación y puesta en valor del edificio, conservando los elementos de interés conforme a su catalogación, y o se tiene conocimiento de alguna subvención pública o privada que financie el coste de la obra.

En cuanto al hotel, la obra cuesta en total 626.735,81 euros. El impuesto a pagar es de 20.269,30 euros, de los que la bonificación del 80% permite un ahorro de 16.135,44 euros. Realmente será un hotel partido en dos, con un edificio en el número 77 de la calle Pureza y otro en el número 37 de la calle Betis. En los dos casos son trabajos de rehabilitación de dos edificios entre medianeras para 20 viviendas, dos locales y un sótano. Contará con un restaurante y una piscina privada en el ático.

Concretamente, la solicitud a la Gerencia de Urbanismo, que es la que dio luz verde a las obras de reforma, era para pasar dos edificios a uso terciario hotelero de 5 estrellas, incluyendo piscinas en ático, desarrollado en dos fincas de tres plantas más ático, más sótano sin uso en la de calle Betis, estableciendo vinculación funcional entre ambas a través de escalera sobre el patio en la medianera trasera común.

Retirada de bonificaciones en 2025

Para apartamentos turísticos, desde inicios de 2025 estos negocios no se pueden ya acoger a las reducciones del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) como si fueran proyectos de interés general, una restricción aprobada en un pleno extraordinario de octubre de 2024 con el voto favorable del PP y Podemos-IU y la abstención de Vox y PSOE.

Urbanismo retirará también ayudas a las obras para rehabilitar edificios en Sevilla para hacer hoteles de lujo. "El tipo impositivo reducido del 0,1% tiene una razón de ser incentivadora, bien de obras de rehabilitación de edificios protegidos, bien de obras de protección oficial", explicaba este organismo en un expediente consultado por El Correo de Andalucía. Pero esto tiene una contraparte: "En los últimos años se han registrado en Sevilla compras de grandes edificios históricos, protegidos con nivel A o B, para su conversión en hoteles de lujo".

"No tiene sentido que estas operaciones se beneficien de una tarifa reducida, de ahí que se proponga que no resulte de aplicación en todos aquellos casos en que la licencia solicitada conlleve un cambio de uso del edificio", argumentaban desde Urbanismo. Esto es: si un inmueble protegido tiene un fin residencial, la empresa que lo compre para poner alojamientos o una tienda de ropa no se podrá acoger a ese 0,1% cuando pida el permiso de obras.

La intención es que en estos casos, la tasa pase del 0,1% al 1,85%, que es el coeficiente que se aplica en las licencias con carácter general. Una tarifa porcentual que "desde hace más de 17 años permanece inalterada, gravando las licencias de obras de nueva planta, reforma y demolición", según consta en el documento oficial elaborado por la Gerencia de Urbanismo.