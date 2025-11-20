Laboratorio de Ingeniería Cosmétca
Bienvenidos a la 'LICOrevolución': la ingeniería cosmética andaluza que triunfa en todo el mundo
LICO Cosmetics, laboratorio andaluz creado por mujeres y para mujeres, demuestra que la ingeniería química puede ser el motor de una nueva generación de tratamientos eficaces, honestos y respaldados por la ciencia
LICO son las siglas de Laboratorio de Ingeniería Cosmética, un proyecto nacido de la pasión por la cosmética que ha hecho suyos los valores de la ingeniería —innovación, rigor y eficacia— para llevarlos directamente a la piel.
LICO Cosmetics, una empresa creada por mujeres para mujeres. Desde esa mirada auténtica, se impulsa la “LICOrevolución”, un movimiento que reivindica la belleza real, la que celebra cada línea de expresión. Lejos de prometer imposibles, LICO apuesta por una cosmética honesta y consciente, construida sobre ciencia y formulaciones rigurosas e innovadoras.
Una propuesta que no pretende borrar la experiencia, sino acompañar la piel desde su verdad, potenciando lo que ya somos en lugar de perseguir fantasías.
Estefanía Ferrer, CEO de Lico Cosmetics, lo tenía claro desde el principio. Esta visionaria entiende la necesidad de dejar atrás esas soluciones imposibles y apostar por una cosmética honesta, equilibrada y de bienestar. Con esta premisa nació LICO, como compañero de viaje para mujeres reales, con historias, responsabilidades y ritmos frenéticos que no tienen tiempo para rutinas imposibles.
Lico Cosmetics ha pasado de facturar 100.000 euros en su primer año, a los más de diez millones que logró esta startup en 2024.
Ferrer, ingeniera de formación y por convicción, nació con la idea de cambiar la cosmética desde sus cimientos, y lo está logrando. Fue de las primeras en comprender que la ingeniería química no solo es compatible con el cuidado de la piel, sino la clave para crear fórmulas precisas, eficaces y respaldadas por la I+D+i. Su enfoque demuestra que, cuando los tratamientos se diseñan con rigor y conocimiento técnico, los resultados llegan antes y se notan de verdad.
En contraste con "la industria de las prisas y promesas irreales", LICO ofrece un camino distinto: productos honestos, construidos desde la ingeniería cosmética y pensados para responder a las necesidades reales de la piel. Una propuesta que se aleja de los milagros y se centra en lo tangible, en mejoras visibles y alcanzables para mujeres que ya saben qué buscan y cómo lo necesitan.
Ingeniería cosmética marca Andalucía
En un mercado dominado por grandes marcas internacionales, LICO ha demostrado que Andalucía también puede liderar la innovación cosmética. Desde su laboratorio en Sevilla, ha logrado situarse como una empresa de referencia gracias a una combinación de rigor científico y visión de futuro.
Su trabajo se ha visto reconocido con más de 12 premios internacionales otorgados por algunos de los mayores expertos en dermocosmética de Europa, así como por hitos como:
- El desarrollo del primer filtro biológico que repara el ADN en una crema solar SPF50, fruto de la colaboración con el Dr. J. Aguilera y publicado en la revista "Más Dermatología".
- Principal colaborador de la Real Academia de Medicina de Sevilla.
- Más de 12 premios internacionales otorgados por expertos europeos en dermocosmética.
- Tres innovaciones premiadas solo en 2025; la creación de tratamientos pioneros como la exfoliación corporal con Ácidos Shikímico y Tranexámico, un protocolo específico para arrugas verticales en los labios o el primer tratamiento antiaging para manos.
No se trata solo de lanzar productos al mercado, sino de aportar soluciones reales donde antes solo había promesas.
¿Por qué LICO conecta con mujeres reales?
- Una filosofía como aliada: mínimo producto. Máximo resultado
- Resultados medibles: se buscan mejoras visibles, no “sensaciones”
- No quieren “activos de moda”, sino ingredientes con datos que los avalen
- El objetivo no es parecer otra, es verse mejor
- Quieren honestidad. Realismo. Transparencia
LICO apuesta por la ingeniería donde antes solo había eslóganes
Una apuesta por el talento de las mujeres
LICO cuenta con un equipo propio de seis ingenieras y farmacéuticas dedicadas en exclusiva a la investigación y el desarrollo, el corazón real del laboratorio. No se limitan a seguir tendencias: diseñan, testan y reformulan hasta dar con soluciones que cambian la forma de entender la cosmética. Desde la selección de activos innovadores con ensayos de eficacia, hasta el estudio fisiológico de la piel y la forma en la que cada ingrediente interactúa con ella, todo el proceso se aborda con mentalidad de ingeniería, buscando siempre la máxima precisión y resultados medibles.
Gracias a este enfoque, LICO genera formas disruptivas de hacer cosmética: tratamientos que van más allá de lo aspiracional y se centran en problemas concretos —arrugas verticales, fotoenvejecimiento, manchas, envejecimiento de manos— con fórmulas diseñadas para ser tan eficaces como respetuosas con la piel. Es aquí donde la ingeniería se convierte en ventaja competitiva: cada producto nace de un laboratorio que piensa en clave científica, pero con una sensibilidad profundamente femenina y real.
- Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado desde la Alameda hasta Nervión en los bajos del coche
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
- Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla