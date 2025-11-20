Emvisesa intenta anular la venta de la parcela del Higuerón a la pareja de Rafael Pineda investigada por la UCO

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves la solicitud de suspensión de la compraventa de la parcela situada en el Higuerón que está siendo objeto de investigación por la Guardia Civil. Además, se hará una auditoría de todas las operaciones la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) en los últimos ocho años, y tendrá lugar una reunión con los empresarios de Burger King, que ocupan parte del terreno, para que se personen en la causa que investiga el Juzgado número 10 de instrucción. También ha confirmado el primer edil popular que se está efectuando una auditoría del patrimonio terciario con el que trabajaba la sección de terciarios que dirigía un trabajador que, según un informe de la UCO, recibió 78.000 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda después de que esta vendiera la parcela del Higuerón por 3,9 millones de euros, casi 2.2 millones por encima de lo que le había costado cinco meses antes.

Sanz ha sido preguntado por el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, acerca de la reducción del precio de venta de la parcela en 2024 desde los 1,9 a los 1,5 millones de euros. Y por la portavoz de Vox, Cristina Peláez, acerca de la responsabilidad del PSOE y las medidas que se están tomando. Sanz ha relatado que para la tasación de la parcela se realizó "una doble comprobación" que fijó un precio mínimo de 1,2 millones de euros. Y la reducción se produjo ante "la quiebra técnica de la empresa". Asimismo, ha destacado en que dicha operación "no está siendo objeto de investigación", defendiendo la investigación interna iniciada por Emvisesa y la suspensión de empleo, de forma provisional, a un trabajador de esta entidad pública.

También ha indicado que la parcela sufrió una primera rebaja en 2019 de un 40% hasta los 1,9 millones de euros. Ha relatado que en 2022 sale a subasta la parcela y "queda desierta", posteriormente, "se adjudica la parcela a Higuerón Real Estate por 1,7 millones de euros IVA incluido y que en enero de 2025, Iguera y Royal Estate vende la parcela por 3,9 millones de euros".

Muñoz ha criticado a Sanz que "ha conseguido venderla con una reducción importante en un contexto de precios alcistas". En esta línea, ha afirmado que en la comisión ejecutiva que adjudicó la venta de la parcela en junio de 2024 "no había ningún miembro del Partido Socialista". "Dejen de acusar a este grupo, porque quien adjudica la parcela, es su equipo de gobierno", ha afirmado.

La portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez, ha acusado al PSOE de "intentar embarrar" el asunto con sus preguntas al alcalde. "No tienen nada que ver con lo que realmente estamos analizando, un posible caso de corrupción", ha indicado, señalando al exconcejal socialista, Rafael Pineda. "La clave es si el área técnica estaba dirigida por el responsable de suelos terciarios de Emvisesa, el empleado cesado por recibir 80.000 euros de la mujer de Pineda. ¿Nos ha robado y engañado un dirigente del PSOE y su mujer rebajando la tasación mediante un pago a un empleado?", ha proseguido. Sanz ha defendido que "la operación no resultaba sospechosa" y que la ley reconoce "una adquisición preferente del inquilino". "Evidentemente, si hubiéramos conocido en aquel momento algunos detalles, sí hubiera sido sospechosa, pero en aquel momento no", ha afirmado el alcalde.

La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A (EMVISESA) abrió una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador tras conocer que un informe de la UCO señala que recibió 78.000 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda después de que esta vendiera la parcela del Higuerón por 3,9 millones de euros, casi 2.2 millones por encima de lo que le había costado cinco meses antes. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla.

La Guardia Civil está investigando si hubo algún tipo de ilegalidad en el alquiler y posterior compraventa de la parcela. Fue una sociedad de Olga Pérez, mujer de Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, la que alquiló los terrenos en 2016 a Emvisesa. Ya en 2024, esta misma sociedad se hizo con la propiedad de los mismos, hasta entonces de titularidad municipal, por 1,7 millones de euros. Cinco meses después la vendió por 3,9 millones de euros.

La empresa que se hizo con los terrenos es Higuerón Real Estate. La única socia de esta empresa cuando se compraron los terrenos era Pérez. Sin embargo, tres meses antes había otros dos socios, que ayudaron a través de préstamos realizados con otras sociedades a la compra de la parcela. Uno de los socios era trabajador del holding que pagó los 3,9 millones de euros.

Finalmente, los 2,2 millones de euros de beneficios obtenidos tras la venta de la parcela que se repartieron, según la UCO, entre el matrimonio, los dos anteriores socios de Pérez y otras personas. Entre ellos estaría el trabajador de Emvisesa investigado, que es el jefe de Sección de Terciarios de la empresa municipal. Una de sus empresas habría recibido un pago de 78.000 euros de la firma de Pérez tras la venta de la parcela. El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla está investigando los hechos por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.