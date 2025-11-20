Planes en Sevilla
De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide
Del 27 al 28 de noviembre, la UPO celebra los 15 años de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial con un programa, dirigido por Eva Yerbabuena, de mesas, talleres y espectáculos en distintos espacio de la ciudad
La declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad cumple 15 años y es por ello que la Universidad Pablo Olavide los días 27,28 y 29 de noviembre lo va a celebrar con la III edición del Festival Universitario Las Impurezas del Flamenco, una propuesta de la Cátedra Olavide de Flamenco. Con el apoyo de nueve municipios sevillanos: Alcalá de Guadaíra, CarmonaLa Puebla de CazallaLas Cabezas de San Juan, LebrijaLos Palacios y VillafrancaMairena del AlcorTomares y Utrera, la UPO va a hacer "un viaje hacia la esencia de estos pueblos en el flamenco", según el comunicado de esta programación.
Su primera edición fue en 2022 y, desde entonces, se ha asentado en el calendario de actividades culturales que impulsa esta Universidad. Este año la programación se desarrollará en el Paraninfo de la Pablo de Olavide y se extenderá también a varios espacios de referencia para la cultura en Sevilla, como la sede del Ballet Flamenco de Andalucía en la Cartuja y el Teatro Central, con actividades abiertas al público y algunas de ellas gratuitas.
La Cátedra Olavide de Flamenco nace como una herramienta universitaria para crear espacios de formación, investigación, promoción y difusión del flamenco, para así facilitar el vínculo de los jóvenes con el flamenco.
Programación
El jueves 27 de noviembre en el Paraninfo de la UPO se llevará a cabo la gala inaugural: Voces sin orillas a las 19.30 horas. Este acto comenzará con la presentación institucional del festival bajo la dirección de Eva Yerbabuena, directora artística de la cátedra. Además, cantaores y cantaoras vinculados los municipios irán acompañados de compás y palmas.
El viernes 28 de noviembre en la Sede del Ballet Flamenco de Andalucía, en el Estadio de la Cartuja, se hará tanto una acción formativa como otra artística. La primera, a las 10.00 horas de la mañana, será un taller de improvisación y a las 12.30 horas una nasterclass por Andrés Marín. A las 20.30 horas, en el Teatro Central, el público podrá disfrutar del espectáculo Tránsito (Huyendo del ruido), de Rosario La Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón.
El sábado 29 de noviembre también se harán dos acciones, una reflexiva y otra artística. A las 12.00 en el Teatro Central se dará un coloquio: Cristales por el suelo: la escena contemporánea de la danza flamenca, moderado por el profesor Francisco Aix y la participación de profesorado universitario, profesionales de la comunicación y la bailaora Vanesa Aibar, que interpretará La reina del metal.
El propósito de esta edición es ser el primer escenario con una amplia gama de acciones artísticas y culturales con los que mostrar quienes tejen y sostienen el flamenco: artistas, creadores, investigadores, periodistas, maestros... Y hacer visibles esos encuentros que mantienen viva la historia de este arte.
