Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
El tráfico aéreo permanece cerrado hasta que no se retire la aeronave de la pista de aterrizaje
Un fuerte dispositivo de emergencias se ha desplegado en el aeropuerto San Pablo de Sevilla por el aterrizaje de emergencia de un avión con 180 pasajeros que se dirigía a Marrakech. Según han confirmado fuentes de Aena, la aeronave, de la compañía Ryanair, había salido con destino a la ciudad marroquí cuando se percató de una avería en el tren de aterrizaje, por lo que tuvo que volver al aeropuerto sevillano y realizar la maniobra de emergencia hasta tomar tierra.
Según ha dado a conocer Emergencias 112, sobre las 16:50 horas ha recibido el aviso de un avión que se veía obligado a sobrevolar el aeropuerto, ya que tenía una avería en el tren de aterrizaje y no podía tomar tierra.
Al conocer la situación, en el lugar se ha desplegado un dispositivo de emergencias compuesto por bomberos de Sevilla y la Diputación, Policía Local y Nacional y un equipo de sanitarios a modo preventivo. Hasta que no han dado con la forma de aterrizar, la aeronave ha estado sobrevolando el espacio aéreo, agotando el combustible, hasta que ha podido tomar tierra.
El Centro de Control Aéreo ha confirmado que durante el aterrizaje no se han producido daños ni heridos. En el avión viajaban unos 180 pasajeros. Aena también ha informado de que la pista donde ha aterrizado el avión permanece inoperativa, ya que es necesario remolcar el avión porque no tiene tren de aterrizaje. Eso significa que por el momento no están despegando ni aterrizando vuelos en el aeropuerto, hasta que no retiren la aeronave.
