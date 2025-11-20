Salud
Huevos gratis hoy en Nervión para sensibilizar sobre el cáncer masculino
El centro comercial Nervión Plaza lanza la campaña #SácaloALaLuz con una acción simbólica para promover la prevención de enfermedades oncológicas masculinas como el cáncer de testículo, entre otras
El centro comercial Nervión Plaza de Sevilla se suma este mes de noviembre al movimiento global por la salud masculina con una campaña tan original como necesaria: #SácaloALaLuz, una acción de concienciación que busca romper tabúes y promover la prevención del cáncer masculino, especialmente el de testículos, mama y próstata. Para ello, este jueves 20 de noviembre, el centro regalará 500 medias docenas de huevos a los visitantes bajo el lema Que no falten huevos, un gesto simbólico que invita a tener el valor de acudir al médico y realizar revisiones periódicas.
Concienciar con humor y valentía
Cada paquete incluirá información sobre la campaña y un código QR con acceso a contenidos divulgativos sobre los principales tipos de cáncer masculino —testículos, mama y próstata— y cómo detectarlos a tiempo.
Durante la jornada, un stand informativo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ofrecerá orientación y materiales a quienes deseen ampliar información o resolver dudas.
Responsabilidad social y compromiso con la salud
Estas iniciativas que pone en marcha Nervión Plaza se enmarcan dentro de Lo que importa, en el Centro, el programa de RSC del centro comercial, con el que se persigue impulsar medioambiental y socialmente el entorno en el que opera.
Su objetivo es visibilizar el cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentar la prevención y promover un diálogo abierto sobre la salud masculina, rompiendo tabúes y normalizando la conversación sobre temas tradicionalmente silenciados.
La campaña incluye diversas acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos y la colaboración con entidades locales y organizaciones como la AECC y el movimiento Movember.
Un movimiento con apoyo internacional: Movember
La campaña #SácaloALaLuz cuenta con la colaboración del movimiento internacional Movember, que desde hace más de dos décadas lidera la conversación sobre la salud masculina en todo el mundo.
Movember continúa promoviendo investigación, tratamientos innovadores y hábitos saludables, con el propósito de construir un futuro donde todas las personas puedan disfrutar de una vida larga y saludable, libre de estigmas y desigualdades.
