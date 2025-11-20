Política municipal
El alcalde de Sevilla delega Deporte a María Tena y refuerza a Blanca Gastalver en su nuevo Gobierno
José Luis Sanz vuelve a remodelar su equipo de Gobierno tras la salida de Silvia Pozo, que renunció a su cargo para ser delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla
Nuevos cambios en el equipo de Gobierno de José Luis Sanz. Tras la renuncia de Silvia Pozo, que hasta ahora tenía las competencias en materia de Deporte y Promoción de la Salud dentro de la corporación municipal y pasa a ser delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla, el alcalde deja en manos de María Tena la delegación de Deporte y el distrito Macarena y refuerza el área de Blanca Gastalver. Tena ha tomado posesión este jueves como concejal del Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del primer pleno desde su nombramiento. Con este movimiento, Sanz ha aprovechado para hacer una nueva remodelación de las áreas y delegaciones, tanto en competencias como en sus titulares.
La principal novedad está en la modificación de la décima Área de Gobierno, que pasa a denominarse Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud. Esta Área de Gobierno la dirigirá como Teniente de Alcalde Blanca Gastalver, y dentro de ella se integrará la delegación de Deporte que asumirá María Tena. Como consecuencia de esta modificación, la cuarta Área de Gobierno que dirige Juan de la Rosa pasa a denominarse de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda.
María Tena, además de la delegación de Deporte, también asumirá la presidencia de la Junta Municipal del Distrito Macarena. El nombramiento de Tena llega por la salida de Pozo a comienzos de este mes de noviembre tras los ceses en la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer de mama. El Gobierno andaluz destituyó al delegado provincial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, quien fue hasta enero de 2025 gerente del Hospital Virgen del Rocío, donde se concentran según la Consejería el 80% de los fallos detectados. A cambio, fue nombrada Silvia Pozo. Una elección en la que tuvo especial relevancia su relación con la asociación Amama, con quien el Gobierno andaluz trata de recuperar la relación tras su grave enfrentamiento.
Precisamente durante el verano de 2024 el alcalde ya hizo cambios que afectaron a la delegación de Deporte. El área de Deportes pasó a ser independiente, gobernada por Silvia Pozo, mientras que Minerva Salas se encargó de la nueva Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos. Además, Cultura pasó a estar unida a Turismo, a cargo de Angie Moreno
Así queda el nuevo Gobierno Local de Sanz
El Ayuntamiento de Sevilla seguirá conformado por José Luis Sanz, Juan Bueno, Álvaro Pimentel, Minerva Salas, Juan de la Rosa, Amidea Navarro, Evelia Rincón, Pepe Lugo, Manuel Alés, Ignacio Flores, José Luis García, Angie Moreno, Blanca Gastalver y María Tena.
Tras estos cambios, así queda la Administración ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla:
- Alcalde: José Luis Sanz
- Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital: Juan Bueno
- Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio: Álvaro Pimentel
- Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos: Minerva Salas
- Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda: Juan de la Rosa
- Delegación de Patrimonio: Amidea Navarro
- Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Evelia Rincón
- Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Pepe Lugo
- Área de Gobierno de Fiestas Mayores: Manuel Alés
- Área de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos: Ignacio Flores
- Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones: José Luis García
- Área de Gobierno de Turismo y Cultura: Angie Moreno
- Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud: Blanca Gastalver
- Delegada de Deporte: María Tena
