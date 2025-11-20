Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

El aterrizaje de emergencia de un avión con destino a Marrakech ha provocado que el aeropuerto San Pablo tuviera que cerrar el tráfico aéreo durante dos horas. Desde Aena han informado que se ha han desviado hasta nueve vuelos a los aeropuertos cercanos de Jerez, Málaga y Faro.

Concretamente, se han desviado cinco vuelos al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, procedentes de Lyon, Marsella, Pisa, Milán y Burdeos; otros dos vuelos desviados a Jerez, procedentes de Tenerife Norte y Barcelona, y dos vuelos más desviados al aeropuerto portugués de Faro, procedentes de Eindhoven y Viena.

Por el momento no se ha detallado la avería exacta que ha provocado que este avión, de la compañía Rayanair, tuviera que aterrizar de emergencia durante la tarde de este jueves, sólo que había un problema en el tren de aterrizaje.

Tras hora y media de maniobra sobre la pista, que ha quedado bloqueada tras el incidente, el tráfico aéreo se ha restablecido a las 18:50 horas. El avión, que iba con destino a la ciudad marroquí de Marrakech y que tuvo que darse la vuelta, volverá al servicio, según fuentes aéreas, este viernes por la mañana.

Pese a la maniobra de emergencia, tantos desde Emergencias 112 como en Aena han asegurado que el aterrizaje se dio sin incidentes y ninguno de los más de 180 pasajeros que viajaban en él han resultado heridos.