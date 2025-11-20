Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

El espacio aéreo ha estado cerrado durante cerca de hora y media

Pantalla informativa con vuelos y embarques retrasados en el Aeropuerto de San Pablo

Pantalla informativa con vuelos y embarques retrasados en el Aeropuerto de San Pablo / Europa Press / El Correo

Ana Ramos Caravaca

El aterrizaje de emergencia de un avión con destino a Marrakech ha provocado que el aeropuerto San Pablo tuviera que cerrar el tráfico aéreo durante dos horas. Desde Aena han informado que se ha han desviado hasta nueve vuelos a los aeropuertos cercanos de Jerez, Málaga y Faro.

Concretamente, se han desviado cinco vuelos al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, procedentes de Lyon, Marsella, Pisa, Milán y Burdeos; otros dos vuelos desviados a Jerez, procedentes de Tenerife Norte y Barcelona, y dos vuelos más desviados al aeropuerto portugués de Faro, procedentes de Eindhoven y Viena.

Por el momento no se ha detallado la avería exacta que ha provocado que este avión, de la compañía Rayanair, tuviera que aterrizar de emergencia durante la tarde de este jueves, sólo que había un problema en el tren de aterrizaje.

Tras hora y media de maniobra sobre la pista, que ha quedado bloqueada tras el incidente, el tráfico aéreo se ha restablecido a las 18:50 horas. El avión, que iba con destino a la ciudad marroquí de Marrakech y que tuvo que darse la vuelta, volverá al servicio, según fuentes aéreas, este viernes por la mañana.

Pese a la maniobra de emergencia, tantos desde Emergencias 112 como en Aena han asegurado que el aterrizaje se dio sin incidentes y ninguno de los más de 180 pasajeros que viajaban en él han resultado heridos.

La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

Huevos gratis hoy en Nervión Plaza para sensibilizar sobre el cáncer masculino

Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech

Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta

Emvisesa intenta anular la venta de la parcela del Higuerón a la pareja de Rafael Pineda investigada por la UCO

