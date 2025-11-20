La Policía recupera un reloj y joyas valorados en 150.000 euros que un jugador de Turquía perdió en La Cartuja

La Policía Nacional ha recuperado un reloj y dos anillos propiedad de un jugador de la selección turca de fútbol después de que se los dejara olvidados en el vestuario del estadio de La Cartuja después del encuentro clasificatorio para el Mundial de fútbol 2026, disputado este martes, ante la selección española.

El jugador, explica la Policía en un comunicado, no se percató del olvido hasta que llegaron al aeropuerto de San Pablo, por lo que contacto con Seguridad de la Federación Española para que comprobasen que las joyas, valoradas en 90.000 euros el reloj y 60.000 los anillos, se encontraban en el vestuario visitante. Tras realizar una revisión al vestuario, no localizaron los objetos perdidos, por lo que el representante del jugador interpuso una denuncia ante Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de inmediato de la investigación, quienes, contando con la colaboración de seguridad privada y gracias a la rapidez en la actuación policial, lograron recuperar a las pocas horas la totalidad de los efectos sustraídos.

En los próximos días, confirma la Policía, el reloj y los anillos serán entregados y devueltos a su legítimo propietario a través de su representante legal.

En estos momentos la investigación se mantiene activa con el objetivo de confirmar la autoría de los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la sustracción, así como depurar las responsabilidades correspondientes.