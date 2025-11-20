Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar "un déficit estructural"

Subir el precio de billete, bonobús y tarjeta mensual. Esta es la medida que reclama Tussam para compensar "un déficit estructural de casi 1,20 euros por viajero", según consta en un documento oficial firmado por la empresa a finales de octubre. Con este incremento, que de momento no ha sido aprobado por el Ayuntamiento, esta compañía pública pretende también "reforzar la calidad del servicio prestado" y acercar el coste del ticket al del resto de grandes capitales españolas.

"La tarifa de Tussam (IVA incluido) es sin duda la más baja del sector", se detalla en un informe incorporado a la memoria de las cuentas de 2026, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "Del mismo modo, se completa con un amplio abanico de bonificaciones tarifarias al amparo de los convenios con distintas áreas del Ayuntamiento, que aún hace más subvencionado el viaje en los autobuses para las personas empadronadas en la ciudad".

"Asimismo, la diferencia entre coste medio (1,60 euros) e ingreso medio (0,40 euros) genera un déficit estructural por usuario de casi 1,20 euros. Esta diferencia es cubierta mediante aportaciones municipales ordinarias y extraordinarias, junto con subvenciones estatales condicionada a la bonificación del transporte", justifica la empresa municipal de transportes. Es decir: llevar a un pasajero cuesta más que lo que paga al montarse, por tanto el Ayuntamiento tiene que poner la diferencia.

¿Y qué solución se propone? Aumentar el precio de los billetes. "La existencia de esta brecha fundamenta la propuesta de incremento de las tarifas", subraya Tussam en este documento. "Se prevé que esta modificación supondrá un incremento de las ventas de Tussam de 3,4 millones de euros al año, importe que disminuiría las transferencias corrientes a esta sociedad", defiende esta compañía.

Para justificar esta subida, se destaca además que las tarifas llevan congeladas desde 2013. Todo ello, según el informe, mientras que en el resto de capitales españolas sí las han elevado: "Se ha indicado repetidas veces el coste económico que supone para el Ayuntamiento de Sevilla las bajas tarifas de Tussam respecto al sector, que sí las ha actualizado durante este periodo". Como ejemplos, cita las de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga.

Entre 3 y 10 céntimos más por cada picada

Así, desde Tussam plantea que el título univiaje pase de 1,40 a 1,50 euros. "Esta subida es acorde con la tendencia en el sector, afecta a un viajero no habitual o no residente en Sevilla. En línea con las indicaciones del Ministerio de Transportes de sólo bonificar al cliente habitual, esta tarifa se debería acercar al coste viajero real, que se sitúa en 1,61 euros en 2024", se argumenta en esta memoria.

Según la propuesta de la empresa, cada picada del bonobús con transbordo costaría nueve céntimos más: de 0,76 a 0,85 euros. Y en el caso de los que no tienen transbordo, la subida se situaría en siete céntimos por cada viaje, desde los 69 a los 76 céntimos. Estas subidas, según Tussam, son "socialmente asumibles y fiscalmente eficientes, al estar muy por debajo de la subida del más del 26% que se ha incrementado el IPC desde 2013".

Las tarjetas mensuales, por su parte, "están entre las más baratas del sector con el objetivo de incentivar el uso de este título". Aun así, también contemplan un incremento en el informe elaborado por Tussam: la normal, de 35,30 a 38 euros, y la de estudiantes se encarecería 2,50 euros en total, pasando de 19 a 21,50. Según los cálculos de la empresa, las picadas se elevarían tres y cinco céntimos, respectivamente.

Más ingresos y mejores servicios

"Tras esta modificación, las tarifas de Tussam seguirían siendo las más bajas respecto al sector, obteniendo un ingreso medio por cliente que se incrementa de 0,45 a 0,50 euros y manteniéndose entre un 21 y un 38% por debajo de la media del sector", se precisa en el informe incorporado a las cuentas de 2026 de la empresa. "Se considera que los ingresos adicionales generados contribuirán a la sostenibilidad financiera del servicio sin comprometer el acceso universal ni la estructura de precios sociales vigente".

Además, según Tussam, estos ingresos "se reinvertirán en mejoras visibles como la frecuencia del servicio o la renovación de la flota, lo que compensa cualquier posible sensibilidad al alza". Y no solo eso: también defienden que ayudaría a "mejorar la digitalización y el confort del usuario, disponer de una flota ecológica y ampliar la red a nuevos barrios". "Es legítimo que el ciudadano exija calidad a cambio de pagar más. Por ello, debe acompañarse de un plan de retorno del esfuerzo tarifario, que visibilice las mejoras financiadas por el sistema".