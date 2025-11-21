Betis y Sevilla se unen antes del gran derbi para luchar contra el acoso escolar tras el caso de Sandra Peña

El alcalde, José Luis Sanz, ha presentado una campaña contra el acoso escolar junto al Real Betis Balompié y el Sevilla F.C. La campaña, que se compone de cuatro videos protagonizados por los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla acompañados de un jugador y una jugadora de cada uno de los equipos, se ha presentado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla.

Sanz ha explicado que desde el programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla, "se puso en marcha esta iniciativa con los dos clubes con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, detección y erradicación del acoso y el ciberacoso. Desde el Ayuntamiento consideramos que la implicación de las administraciones junto a referentes sociales y deportivos, como los equipos de la ciudad, resulta fundamental para lograr el objetivo de tolerancia cero frente a estas situaciones".

Tras detectar la gravedad de los casos de acoso y ciberacoso que llegan de forma continuada a la Jefatura de Policía Local, como el reciente suceso que ha conmocionado a la sociedad, el suicidio de Sandra Peña, se decidió poner en marcha una campaña con el apoyo de los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad para llegar a los jóvenes de una forma más efectiva.

Tanto Real Betis Balompié como Sevilla Fútbol Club, asegura el Consistorio, se sumaron desde el primer momento a la idea y se empezó a trabajar con sus distintas categorías para elaborar videos explicativos en los que participan policías y jugadores.

Además, el primer edil ha anunciado que a partir de ahora la colaboración entre los Agentes Tutores y los clubes será permanente para actuar de forma preventiva en sus canteras. "Quiero agradecer a los clubes de la ciudad por mostrar una imagen de unidad frente al acoso escolar, dando un ejemplo que vale más que mil campañas. El acoso escolar existe en todas las ciudades pero tengo claro que para resolver cualquier problema lo primero es reconocerlo y pedir ayuda para solucionarlo", ha ensalzado el alcalde.

Programa Agente Tutor

Para José Luis Sanz, "no hay mejor forma de atajar los problemas que desde la prevención, los Agentes Tutores han elaborado también un protocolo de actuación preventivo para enviar a los colegios e institutos, inscritos al programa".

"Si algo he dejado claro desde el inicio de mi mandato es que estoy convencido de que la inversión en los niños es la mejor herramienta para cambiar el futuro. Sin embargo, les confieso que no fue fácil sacar este programa adelante. Eran muchos los que no entendían nuestra apuesta de dedicar a 30 agentes de policía a trabajar en exclusiva con los menores. Hoy los resultados de las actuaciones de los Agentes Tutores demuestran que esta apuesta ha sido un acierto", ha explicado el alcalde.

En su dos años de vida, la Unidad de los Agentes Tutores de la Policía Local es ya un referente en los centros escolares y escuelas deportivas. Solo en este curso escolar los Agentes Tutores han impartido un total de 160 talleres preventivos en los que han participado 4.266 alumnos de 63 centros educativos.