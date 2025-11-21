Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana

Pocas cosas sientan mejor en Sevilla que un paseo matutino sin prisas, de esos en los que la ciudad parece que se despierta. La luz de este otoño frío cae sobre las plazas y las calles mientras los primeros puestos empiezan a desplegar telas, láminas, cerámicas o monedas antiguas. Los mercadillos de los domingos -y de algunos sábados- son casi un ritual: una forma de descubrir nuevos rincones, apoyar a artesanos y, de paso, llevarte a casa algo especial que no encontrarás en ninguna tienda convencional.

Deambular entre puestos es también una manera distinta de mirar la ciudad. Permite detenerse, observar detalles, charlar con artistas, coleccionistas o vecinos que acuden cada semana. A veces vas sin buscar nada y vuelves con un pequeño tesoro; otras, simplemente disfrutas del ambiente y del paseo. Hay mercados especializados que parecen cápsulas del tiempo, otros que celebran la creatividad local y algunos que convierten parques y plazas en auténticas galerías al aire libre. Sea cual sea tu plan, estos mercadillos ofrecen una excusa perfecta para salir temprano, respirar la ciudad y descubrir la Sevilla más cercana, artesanal y viva. Aquí van algunos de los más especiales para un fin de semana que hará mucho frío pero no llueve.

Mercado numismático en la Plaza del Cabildo

Cada domingo, de 10:00 a 14:00, esta coqueta plaza semicircular junto a la Catedral reúne a amantes de la numismática y la filatelia. Entre arcos y columnas se despliegan puestos con monedas antiguas, billetes, medallas, sellos raros y piezas históricas difíciles de encontrar. Es un mercado muy especializado, perfecto tanto para coleccionistas expertos como para quienes disfrutan descubriendo pequeños tesoros.

Acceso por Avenida de la Constitución o calle Febo

Los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Zoco del Parque de María Luisa

Puesto de artesano en el Parque de María Luisa, un plan perfecto cada tercer domingo del mes. / El Correo

El tercer domingo de cada mes, de 11:00 a 15:00, este zoco llena de vida uno de los espacios más emblemáticos del Parque de María Luisa. El paseo se convierte en un mercado artesanal entre árboles, donde se mezclan moda, decoración, cerámica, ilustraciones y productos gourmet. Es un plan relajado y familiar, ideal para apoyar a creadores locales en un entorno precioso.

Parque de María Luisa (Avenida Don Pelayo)

Tercer domingo de cada mes.

Paseo de Arte en Triana

Los fines de semana, de 10:00 a 14:00, el Paseo de Nuestra Señora de la O se transforma en una auténtica galería al aire libre a orillas del Guadalquivir. Pintores, ceramistas, ilustradores, joyeros y artesanos muestran su trabajo en un ambiente bohemio y muy trianero. Es una cita estupenda para comprar piezas únicas, conocer a los creadores y disfrutar del barrio desde otra perspectiva.

Paseo de Nuestra Señora de la O

Sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas

Mercadillo de arte en la Plaza del Museo

Puesto de pintores en la Plaza del Museo, un clásico de los paseos dominicales. / El Correo

Cada domingo, la Plaza del Museo se convierte en uno de los encuentros artísticos más reconocibles de Sevilla. Decenas de artistas rodean la estatua de Murillo para exponer pinturas, dibujos, grabados y obras originales. Con el paso de los años ha ganado público y ambiente, convirtiéndose en un paseo cultural imprescindible para quienes buscan arte local en un entorno lleno de encanto.

Plaza del Museo

Todos los domingos entre las 10:00 y las 14:00 horas