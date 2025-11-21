Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches

El aparatoso suceso ha tenido lugar en la tarde de este jueves 20 de noviembre

Imagen de la caída del aseo portátil.

Imagen de la caída del aseo portátil. / tanqueta567 (TikTok)

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un váter portátil ha caído desde lo alto del Puente del Centenario de Sevilla y ha quedado destrozado al impactar contra el suelo entre los coches en la carretera SE-30, según informa a este periódico el servicio de emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar este jueves en torno a las 17.23 de la tarde, cuando se recibieron las primeras llamadas alertando del suceso, tras el cual afortunadamente no ha habido heridos.

Al parecer este aseo portátil estaba colocado en una grúa arriba del puente, se descolgó y cayó a plomo a la carretera, cuando había bastante tráfico en la vía.

Recordemos que actualmente el Puente del Centenario de Sevilla se encuentra en plenas obras de sustitución de los tirantes con el avance de los trabajos de ampliación del tablero del puente y nuevas fases que incluyen el desmontaje de elementos auxiliares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
  2. Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
  3. Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
  4. Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
  5. El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
  6. Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
  7. Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
  8. El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla

El Correo de Andalucía está en WhatsApp: toda la información en tu móvil a través de su canal

El Correo de Andalucía está en WhatsApp: toda la información en tu móvil a través de su canal

Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches

Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches

¿Lo habías visto? Rancio revela un detalle oculto en la calle Hernando Colón de Sevilla

¿Lo habías visto? Rancio revela un detalle oculto en la calle Hernando Colón de Sevilla

Dos hombres intentan matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: llevaban un palo de bambú, un cuchillo y un machete

Dos hombres intentan matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: llevaban un palo de bambú, un cuchillo y un machete

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide

De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón
Tracking Pixel Contents