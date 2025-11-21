Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches
El aparatoso suceso ha tenido lugar en la tarde de este jueves 20 de noviembre
Un váter portátil ha caído desde lo alto del Puente del Centenario de Sevilla y ha quedado destrozado al impactar contra el suelo entre los coches en la carretera SE-30, según informa a este periódico el servicio de emergencias 112.
Los hechos han tenido lugar este jueves en torno a las 17.23 de la tarde, cuando se recibieron las primeras llamadas alertando del suceso, tras el cual afortunadamente no ha habido heridos.
Al parecer este aseo portátil estaba colocado en una grúa arriba del puente, se descolgó y cayó a plomo a la carretera, cuando había bastante tráfico en la vía.
Recordemos que actualmente el Puente del Centenario de Sevilla se encuentra en plenas obras de sustitución de los tirantes con el avance de los trabajos de ampliación del tablero del puente y nuevas fases que incluyen el desmontaje de elementos auxiliares.
