Cortes en la SE-20: así quedan los nuevos itinerarios hacia el parking de La Cartuja

Las obras de repavimentación que se están ejecutando en la SE-20, y que mantienen cortado su enlace con la A-4 en dirección Sur, obligan a modificar los accesos habituales al aparcamiento P7 Norte. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla ha establecido dos itinerarios alternativos para garantizar la circulación y minimizar las molestias a los conductores.

Los desvíos recomendados son los siguientes:

Itinerario 1: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte , seguir por el Puente del Alamillo , incorporarse a la SE-20 , avanzar hasta la Glorieta de RTVE y acceder desde allí al Parking P7 Norte .

Itinerario 2: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte y tomar Carretera de Miraflores o Calle Cortijo de las Casillas, para enlazar con la SE-20, dirigirse a la Glorieta de RTVE y finalizar en el Parking P7 Norte.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes para facilitar la movilidad durante el periodo de obras.