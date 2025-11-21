Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Cortes en la SE-20: así quedan los nuevos itinerarios hacia el parking de La Cartuja

El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido dos itinerarios alternativos para garantizar la circulación y minimizar las molestias a los conductores

Cortes en la SE-20: así quedan los nuevos itinerarios hacia el parking de La Cartuja

Cortes en la SE-20: así quedan los nuevos itinerarios hacia el parking de La Cartuja / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

Las obras de repavimentación que se están ejecutando en la SE-20, y que mantienen cortado su enlace con la A-4 en dirección Sur, obligan a modificar los accesos habituales al aparcamiento P7 Norte. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla ha establecido dos itinerarios alternativos para garantizar la circulación y minimizar las molestias a los conductores.

Los desvíos recomendados son los siguientes:

  • Itinerario 1: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte, seguir por el Puente del Alamillo, incorporarse a la SE-20, avanzar hasta la Glorieta de RTVE y acceder desde allí al Parking P7 Norte.
  • Itinerario 2: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte y tomar Carretera de Miraflores o Calle Cortijo de las Casillas, para enlazar con la SE-20, dirigirse a la Glorieta de RTVE y finalizar en el Parking P7 Norte.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes para facilitar la movilidad durante el periodo de obras.

TEMAS





