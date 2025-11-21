Tráfico
Cortes en la SE-20: así quedan los nuevos itinerarios hacia el parking de La Cartuja
El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido dos itinerarios alternativos para garantizar la circulación y minimizar las molestias a los conductores
Las obras de repavimentación que se están ejecutando en la SE-20, y que mantienen cortado su enlace con la A-4 en dirección Sur, obligan a modificar los accesos habituales al aparcamiento P7 Norte. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla ha establecido dos itinerarios alternativos para garantizar la circulación y minimizar las molestias a los conductores.
Los desvíos recomendados son los siguientes:
- Itinerario 1: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte, seguir por el Puente del Alamillo, incorporarse a la SE-20, avanzar hasta la Glorieta de RTVE y acceder desde allí al Parking P7 Norte.
- Itinerario 2: Continuar por la A-4 hasta la Ronda Urbana Norte y tomar Carretera de Miraflores o Calle Cortijo de las Casillas, para enlazar con la SE-20, dirigirse a la Glorieta de RTVE y finalizar en el Parking P7 Norte.
El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes para facilitar la movilidad durante el periodo de obras.
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla