Descubre el supermercado que ofrece un menú navideño completo con productos frescos por menos de veinte euros

Según datos de Kantar Worldpanel, en 2024 los productos frescos (frutas, verduras, carnes, pescados y panadería) representaron un 33% del valor total de la cesta de la compra de los españoles, porcentaje estable en los últimos tres años. Si se suman categorías típicamente navideñas, como marisco, dulces, platos preparados, quesos, embutidos, vinos y espumosos, el peso en las cestas navideñas alcanza ya el 45%.

Al mismo tiempo, los consumidores ajustan sus hábitos: más de la mitad adelanta las compras, un 54% opta por referencias más económicas, un 50% se decanta por la marca del distribuidor y uno de cada tres planea reducir la cantidad de carne y pescado para contener el gasto, según datos de AECOC Shopperview.

Es por ello que Lidl presenta su nuevo surtido navideño y un menú completo con la mejor relación calidad-precio, pensado para que los hogares puedan celebrar estas fechas especiales sin renunciar ni a la calidad ni al ahorro.

Se trata de una propuesta gastronómica elaborada íntegramente con productos de la cadena y protagonizada por el producto fresco de máxima calidad, con un coste de unos 14€ por persona.

Un menú navideño completo

Jorge Fernández en la presentación la nueva campaña de Lidl para esta navidad / Sevilla

Para poner cara y sabor a su surtido navideño, Lidl ha presentado un menú especial compuesto por cuatro platos elaborados con productos propios de la compañía, en un evento que contó con la presencia del presentador Jorge Fernández. La propuesta rinde homenaje a los sabores clásicos de estas fechas —como el pato, la merluza o el turrón— revisados con un enfoque actual y accesible.

El menú incluye: Entrante: crema de verduras asadas con calabaza española de temporada.

crema de verduras asadas con calabaza española de temporada. Primer plato: lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro.

lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro. Segundo plato: magret de pato con verduras, salsa de naranja y puré de zanahoria caramelizada.

magret de pato con verduras, salsa de naranja y puré de zanahoria caramelizada. Postre: coulant de turrón blando y pistacho.

Para el maridaje, la compañía sugiere un vino blanco Tabagonia Rías Baixas Albariño, el tinto Finca La Cruz D.O. Ribera del Duero y el cava Amorany para acompañar el postre.

Las recetas completas y el paso a paso de este menú estarán disponibles en el canal de YouTube de Lidl, donde la cadena ya supera el medio millón de suscriptores y acumula más de 500 millones de visualizaciones, consolidándose como la distribuidora líder en esta plataforma.

Más de 600 referencias navideñas

El surtido navideño de Lidl alcanza este año más de 600 productos, con casi la mitad bajo su marca insignia Deluxe y más de un centenar de novedades, especialmente en la categoría de frescos, clave en estas fechas. Esta oferta específica se suma al surtido permanente de la cadena, disponible todo el año.

Carne fresca: redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos, codorniz y pato.

redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos, codorniz y pato. Embutidos y patés: jamón de pato, paleta ibérica, salchichón ibérico, mousse de pato, foie gras y patés de caza.

jamón de pato, paleta ibérica, salchichón ibérico, mousse de pato, foie gras y patés de caza. Pescado, marisco, salmones y salazones: salmón en hojaldre, bogavante, langostinos, carabineros, pulpo, mejillones, anchoas, huevas y salmón ahumado.

salmón en hojaldre, bogavante, langostinos, carabineros, pulpo, mejillones, anchoas, huevas y salmón ahumado. Quesos: quesos rellenos y en crema, Grana Padano, Tête de Moine, Flor de Esgueva, variedades con trufa o al Pedro Ximénez.

quesos rellenos y en crema, Grana Padano, Tête de Moine, Flor de Esgueva, variedades con trufa o al Pedro Ximénez. Postres y dulces: cremas, polvorones, mazapanes, bombones, barquillos, turrones, panettones y roscones.

cremas, polvorones, mazapanes, bombones, barquillos, turrones, panettones y roscones. Vinos y espumosos: una amplia selección de vinos blancos, tintos, rosados, cerveza de Navidad, espumosos y cavas, con referencias reconocidas en la Guía Peñín.

A ellos se suma un extenso surtido de bazar con más de 700 juguetes, decoración navideña, jerséis festivos —también para perros— y artículos de regalo, reforzando la idea de Lidl como destino único para preparar las fiestas.

En estas fechas, sabemos que factores como la calidad, la confianza y el ahorro son fundamentales a la hora de llenar las cestas de la compra. Con nuestra propuesta para este año, queremos ser el aliado perfecto para que las familias puedan disfrutar de las reuniones alrededor de la mesa con la tranquilidad de estar tomando la mejor decisión de compra posible. Antonio Alarcón — Director general de Cliente y Marketing de Lidl España

Un pan solidario con corazón, de la mano de Karlos y Joseba Arguiñano

Fiel a su compromiso social, Lidl se une por segundo año consecutivo a Karlos y Joseba Arguiñano para poner en marcha una acción solidaria muy especial. En esta ocasión, se trata de unos packs de cinco panecillos de centeno y arándanos firmados por los chefs, que se pondrán a la venta a partir del 1 de diciembre en las más de 700 tiendas de la cadena en España.

El importe íntegro de estas ventas se destinará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con el objetivo de contribuir a paliar la pobreza alimentaria entre los colectivos más vulnerables.

En estas fechas, debemos pararnos a pensar en los que no podrán disfrutar de las fiestas como nosotros. Por eso, estoy orgulloso de unirme a Lidl por segundo año consecutivo para lanzar un pan solidario que ayudará a los bancos de alimentos en su labor tan importante. Karlos Arguiñano — Chef y embajador de la marca

“Lo maravilloso vale la pena cada día”

La campaña global de Navidad de Lidl, bajo el lema “lo maravilloso vale la pena cada día”, invita a trasladar la actitud positiva que se vive en estas fechas —mayor generosidad, más tiempo con los nuestros, reuniones alrededor de la mesa y sentido del humor— al resto del año.

La pieza central, en emisión desde el 2 de noviembre, se construye desde la mirada de una joven que observa cómo la forma de relacionarnos cambia en Navidad y se pregunta qué sucedería si mantuviéramos ese espíritu el resto del año. El spot se acompaña de la canción "Wouldn’t It Be Nice" de The Beach Boys, un clásico de 1966 que encaja con el mensaje optimista de la campaña y da continuidad al posicionamiento global “Lidl vale la pena”.

El compromiso de Lidl con España

Lidl refuerza año tras año su compromiso con el desarrollo económico, laboral y social de España. La compañía sigue creciendo con la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad y la apuesta por el producto nacional y regional a través de unos 860 proveedores, a los que compra ya más de 7.900 millones de euros anuales, exportando más de la mitad de esa producción.