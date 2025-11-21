Entradas, fechas y horarias para Operación Triunfo 2025 en Sevilla
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe anuncia a Operación Triunfo 2025 como primer show confirmado en su cartel
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe a ha anunciado a Operación Triunfo 2025 como primer artista confirmado su el cartel para la nueva edición que el festival celebrará en el Centro Hípico de la ciudad el próximo mes de septiembre.
Así, Mairena del Aljarafe se convierte en una de las de las nuevas paradas confirmadas, que se suman a las ya anunciadas Madrid, Barcelona y Valencia, donde los fans tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de las 16 voces de esta edición y sus actuaciones más representativas el próximo 18 de septiembre en el Centro Hípico.
Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un referente del entretenimiento y la música en España, siendo la final de su primera edición el momento más visto en la historia de la televisión española.
El formato regresó a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en el país.
Con la edición de 2025, Operación Triunfo reafirma su posición como uno de los grandes fenómenos culturales del momento, conectando con nuevas generaciones de espectadores y demostrando, una vez más, el poder de la música como lenguaje universal.
