Mapa Rancio

¿Lo habías visto? Rancio revela un detalle oculto en la calle Hernando Colón de Sevilla

La Giralda de noche y un detalle que casi nadie ve: Rancio lo cuenta en esta curiosa clase de historia

Vídeo | Mapa Rancio: Rail del travía

Mapa Rancio: Rail del travía / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Nueva y curiosa clase de historia de Julio Muñoz Gijón 'Rancio'. En su turra de hoy nos saluda desde un marco incomparable, la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla. Comienza con dos detalles nocturnos increíbles, la estampa de la Giralda de Sevilla con su iluminación y contraste con la noche, y el reflejo casi mágico de una ventana justo enfrente de la Catedral. Pero no es eso lo que Rancio quiere mostrarnos, esta vez entra en la calle Hernando Colón y mira al suelo, ahí está una parte de la historia de Sevilla ante nuestros ojos, que nos descubre en el vídeo.

