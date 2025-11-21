Dos hombres intentan matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: llevaban un palo de bambú, un cuchillo y un machete

Dos hombres trataron de matar a otro a la salida de una discoteca en el Polígono Calonge de Sevilla. Los hechos ocurrieron en julio de 2023 y el caso llega este mes a la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide nueve años de prisión para cada uno de ellos.

Los varones estaban en el Polígono Calonge a las 6.30 horas del 8 de julio de 2023. Uno de ellos portaba un paló de bambú y un cuchillo, mientras que el otro llevaba consigo un machete, según el relato de la Fiscalía en su escrito de acusación.

El Ministerio Público apunta que, "de común acuerdo y con ánimo de acabar con la vida" de otra persona, persiguieron a la víctima "por las inmediaciones de la discoteca El Sabrosón". Lo hicieron hasta lograr darle alcance en un momento dado.

Uno de los acusados golpeó con un palo a la víctima "en la espalda a la altura del cuello". Al darse la vuelta, el otro le clavó el arma blanca "de arriba a bajo", expone la Fiscalía. desde la cara hasta el cuello.

Otras personas presentes tuvieron que intervenir. El relato de hechos señala que fue esto lo que hizo que pusieran fin a la agresión y les impidiera lograr "su propósito de acabar con la vida" de la víctima.

Piden 9 años de cárcel

El varón tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Sufrió incluso un shock hemorrágico. La herida le afectó también en una cuerda vocal que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. El varón tardó en sanar un total de 90 días. Además, tiene una parálisis parcial en una zona del rostro, que afecta la movilidad de la mandíbula, y una cicatriz visible en la cara que le ha dejado un perjuicio estético de grado medio.

"Dichas heridas pusieron en riesgo vital a la víctima", apunta la Fiscalía. "De no haber mediado la intervención de profesionales, hubiera corrido riesgo su vida".

Uno de los acusados carecía de antecedentes penales previos. El otro sí los tenía, pero no son computables a efectos de reincidencia en este caso. A ambos se les acusa como coautores de un delito de homicidio en grado de tentativa y la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para cada uno de ellos. Uno de los varones está en prisión provisional desde finales del pasado mes de mayo por los hechos ocurridos.