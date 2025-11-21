De ideas a proyectos reales en 54 horas: la Pablo de Olavide y Sevilla UP abren una ventana a los nuevos emprendedores

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, organiza en colaboración con Sherpa Tribe, la Asociación SevillaUP y la Universidad Pablo de Olavide, la 30ª edición del Techstars Startup Weekend Sevilla, que se celebra desde este viernes al domingo en la Universidad Pablo de Olavide.

Este evento forma parte de la iniciativa Incibe Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU y será la Universidad Pablo de Olavide la anfitriona de esta edición. Durante 54 horas, más de 150 participantes trabajarán en equipos multidisciplinares para transformar ideas en proyectos reales, con la guía de mentores expertos en estrategia, innovación, marketing, diseño y tecnología.

El equipo de mentores de esta edición reúne a profesionales de primer nivel del ámbito empresarial, tecnológico y educativo, que acompañarán a los participantes durante las 54 horas del evento: Amparo Cantalicio (directora y fundadora en Meridianum Talent Lab), Carlos Pérez (Cofundador en CoverManager), Carmina Barreiro (Customer Success Specialist en SEPTEO), Emilio Solís (Director Mision Smart Mobility-Alhaurín de la Torre), Fernando Sierra (CEO en Educa360), Gracia Catalina (Manager en ESA BIC Andalucía), Jesús Acevedo (Abogado, especialista en Ética en Inteligencia Artificial), Jhovanna Pumarol (Senior Product Manager en Eventbrite), Luis Martínez-García Lomas (Data Analyst en DDCreativos, Diseño y Comunicación), Manuel Agudo (CEO en Open Webinars), Patricia Davis (Coordinadora pedagógica en La Barca Otro Teatro), Pedro Núñez (CEO en Domonova), Rafael Ferrer (Consultor Estratégico y Desarrollo de Negocio), Teresa Suárez (Consultora de Marketing y Comunicación en InnoMarketing), Víctor Humanes (Project Manager en Fusión Startups) y Víctor Martínez Calvo (CTO en Kampaoh).

Los participantes en Techstars Startup Weekend Sevilla, de la edición 2024. / El Correo

En esta experiencia, no es necesario llegar con una idea: basta con la motivación y las ganas de aprender. La metodología learning by doing de Techstars Startup Weekend permite a cualquier persona -con o sin experiencia previa- vivir la creación de una startup desde dentro, desde la validación del modelo de negocio hasta la presentación final ante un jurado profesional que estará formado por: Irene Andreu, consultora estratégica y mentora certificada en business design para startups, con experiencia en el ecosistema internacional de innovación; Anabel Fernández Fornelino, fundadora y CEO de Affor Health, primera BCorp del mundo en salud mental laboral; Tom Horsey, business angel y socio fundador de StartupLabs Spain, Eoniq.fund y Clean Cooling Capital; Jorge Martínez-Arroyo, fundador y Managing Director con trayectoria en Accenture, McKinsey y Banco Santander, especializado en innovación y corporate finance; y Javier Ramos, coordinador del Área de Empleabilidad y Emprendimiento en la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Apoyo de INN-LAB a estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide

Al igual que en ediciones anteriores, INN-LAB apoyará la celebración del Startup Weekend, financiando las entradas de los miembros de la comunidad universitaria que deseen participar. INN-LAB es el Centro Propio de Investigación sobre Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar de la Universidad Pablo de Olavide, cuya misión es contribuir, mediante la investigación y la transferencia de conocimiento, a la búsqueda de instrumentos que potencien la capacidad innovadora de las PYMES y empresas familiares, y la creación y desarrollo de empresas de alto valor añadido.

Programa de becas “Apadrina Talento y Futuro”

Como novedad, esta edición se ha incluido el Programa de Becas por Apadrinamiento Apadrina Talento y Futuro, impulsado por SevillaUP con el objetivo de eliminar barreras económicas y fomentar la diversidad en el ecosistema emprendedor.

La iniciativa conecta a profesionales y empresas que desean apoyar el talento emergente con jóvenes que participan por primera vez en Startup Weekend, ofreciéndoles la oportunidad de hacerlo de forma gratuita.

El programa promueve la igualdad de oportunidades, la conexión intergeneracional y la creación de historias reales de impacto que transforman trayectorias personales y profesionales.

Treinta ediciones impulsando talento

Desde 2013, el Techstars Startup Weekend Sevilla ha reunido a más de 3.000 personas entre participantes, mentores y organizadores. En más de una década de convocatorias, el evento se ha consolidado como la principal cita del emprendimiento colaborativo en Andalucía, promoviendo una red de aprendizaje y apoyo que perdura más allá del fin de semana.