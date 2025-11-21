La caída de un baño portátil sobre el Puente del Centenario deriva en una investigación sobre la seguridad en la obra

La dirección de las obras del Puente del Centenario de Sevilla investiga por qué una cabina con un aseo portátil cayó de forma aparatosa sobre la calzada de la SE-30, un incidente sin heridos que fue grabado por un ciudadano y que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, generando una amplia repercusión pública.

Investigación en marcha

Desde la dirección de la obra se están recabando todos los informes de las empresas y personas implicadas para depurar las responsabilidades que procedan, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La cabina con el aseo portátil cayó desde varias decenas de metros sobre la calzada, que es parte de la ronda de circunvalación SE-30, en un momento en el que no circulaba ningún vehículo por ese carril, aunque sí por los carriles aledaños, sin que no se haya registrado ningún herido.

Un accidente a gran altura

El incidente ocurrió el pasado jueves sobre las cinco y media de la tarde, cuando el aseo cayó desde la grúa que lo transportaba.

Este tramo de la SE-30 es uno de los que registra mayores atascos diarios de coches, con un tránsito de 90.000 vehículos cada día.

Obras millonarias

Las obras, con un presupuesto modificado y que asciende a casi 137 millones de euros, según el Ministerio de Transportes, consisten en la sustitución de los 88 tirantes del puente y la ampliación de la plataforma para añadir un carril de circulación por sentido, de cinco a seis.

Esta semana se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula que la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pudo llevarse 1,8 millones de euros por las obras de remodelación del Puente del Centenario de la autovía SE-30 y los accesos al puerto de Sevilla.