Mario Alonso Puig, en la Universidad CEU Fernando III: “No dejéis pasar ni una oportunidad, juguemos a ganar, no a no perder”

Mario Alonso Puig, reconocido médico y conferenciante especializado en desarrollo personal y liderazgo, ha visitado este jueves el Campus de la Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) para participar en un CEU Talks Inspiring Education dirigido a la comunidad educativa del CEU.

Titulada ‘Claves para una vida de éxito’, el ponente ha ido desgranando cuál es la vía para tener una vida plena, que depende en gran medida de nuestra capacidad para controlar la mente y actuar de forma coherente con lo que pensamos. Ha sido presentado por Paloma Carrasco, profesora del Grado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida de la CEU UF3.

Crear vínculos que favorezcan la colaboración

Mario Alonso Puig ha centrado la atención del auditorio en el desarrollo personal y en la importancia de ser tolerantes con las ideas de los demás, crear vínculos que favorezcan la colaboración y el apoyo mutuo, proyectar un futuro apasionante y estar siempre dispuestos a aprender y a adaptarse.

Respecto a tolerancia, ha hecho hincapié en “que se demuestra en cómo vives, no en lo que dices. Es necesario estar abiertos a escuchar otras opiniones aunque discrepen de la que tú te has formado por tu propia experiencia o tus circunstancias, miramos con los ojos, pero vemos con el cerebro”, ha afirmado.

En referencia a la idea de crear vínculos que favorezcan la colaboración y el apoyo mutuo, ha animado a los asistentes a focalizar en lo bueno que hay en los demás, en todo lo positivo que nos pueden aportar. “Seamos capaces de cambiar nuestra mirada”.

A los jóvenes: “Sois la generación de acero”

En este punto, se ha dirigido a los alumnos del CEU que llenaban la sala para decirles que no hagan caso “cuando os digan que sois la generación de cristal, sois la generación de acero. Por ejemplo, durante la pandemia se hablaba de los jóvenes que hacían fiestas, pero no se aquellos que estaban encerrados junto a sus padres y a sus abuelos, cuidándolos, evitando posibles contagios”.

Proyectar un futuro apasionante es otro aspecto que ha abordado Mario Alonso Puig, señalando que hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos pongan por delante, confiando en nosotros mismos y en nuestra capacidad para aprender. “No dejéis pasar ni una oportunidad, juguemos a ganar, no a no perder”.

“No elegir el camino más fácil sino el correcto” es otro de los consejos que ha dado el ponente, que ha invitado a los asistentes a perseverar y no desviarse. Asimismo, ha recordado el valor de convertir las situaciones difíciles en una oportunidad para crecer y evolucionar. Por último, ha afirmado que aprender a enfocar tu atención en lo importante, superar la inmediatez y pensar en el medio y largo plazo es vital para poder avanzar. “Aprender de los que saben y no de los que opinan” ha recordado.

El modelo educativo del CEU transmite conocimientos y experiencias que, más allá del aula, preparan al alumno en el campo profesional y en el personal, poniendo a su disposición las herramientas que le ayudarán a mejorar y crecer en su futuro.