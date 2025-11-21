Este año Écija vuelve a encender sus luces de Navidad: nueva decoración e iluminación

Tras un año sin luces de navidad por las calles, Écija se llenará este próximo viernes 5 de diciembre del espíritu más navideño. En 2024 el Ayuntamiento de Écija donó 15.000 euros a los afectados por la DANA de Valencia, dinero que iba a ser destinado para adornar el pueblo y por el que solo se decoró la Avenida Miguel de Cervantes y la Plaza de España.

Este año han aprobado un contrato de 102.000 euros con el que se iluminarán la Plaza de España, que contará además con decoración e iluminación de las palmeras y farolas. Algunas calles como Cintería, Emilio Castelar, la Avenida Miguel de Cervantes o la Plaza Santa María se adornarán con arcos. En la Plaza Giles y Rubio se colocarán carteles luminosos con mensajes navideños.

El encendido de luces será el día 5 de diciembre a partir de las 20.00 horas en la Plaza de España y contará con talleres infantiles y pasacalles. Las luces se mantendrán encendidas hasta el 6 de enero. El mismo 5 también se inaugurará el Belén Institucional que estará abierto interrumpidamente. Este encendido llega más de un mes después que el de alguno de sus pueblos vecinos, como es Estepa que encendió las luces el pasado 7 de noviembre. También lo hará Sevilla unos días antes, el 29 de noviembre con un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la capital que estarán iluminadas con exornos, árboles de Navidad y otras figuras.