Oportunidad inmobiliaria en Huelva: piso con terraza y vistas al mar por 210.000 euros

El mercado inmobiliario de Huelva sigue ofreciendo opciones llenas de encanto para quienes buscan una vivienda cerca del mar, ya sea como residencia habitual, segunda vivienda o inversión inteligente. Hoy destacamos dos propiedades que combinan ubicación, comodidad y calidad de vida: un piso con terraza y vistas al mar en Isla Cristina, y un adosado con piscina en la prestigiosa zona de El Portil, en Punta Umbría.

¿Buscas vivienda? Descubre más Pisos y casas en Huelva

Piso con terraza y vistas al mar en Isla Cristina por 210.000 euros

Salón de piso con terraza en Isla Cristina / Tucasa.com

Situado en la Avenida de los Marineros, en pleno núcleo de Isla Cristina, este piso de 87 m² destaca por su excelente estado de conservación y por su privilegiada ubicación en segunda planta, dentro de un edificio con ascensor. Nada más entrar, se percibe la luminosidad natural que inunda la vivienda, gracias a su altura y a su terraza descubierta con vistas al mar, un rincón perfecto para disfrutar de desayunos soleados o tardes relajadas frente al Atlántico.

Dispone de tres dormitorios, ideales tanto para una familia como para quienes desean espacio adicional para invitados o teletrabajo. La vivienda cuenta además con dos baños completos, un amplio salón comedor y una cocina amueblada, todos en buen estado para entrar a vivir sin necesidad de reformas. Entre sus comodidades se encuentra un armario empotrado, terraza lavadero y una plaza de aparcamiento en superficie.

El edificio cuenta con azotea visitable, lo que ofrece aún más posibilidades de disfrute del entorno. Su localización es inmejorable: situado en primera línea de playa, y rodeado de comercios, servicios y zonas de ocio. Es una opción perfecta para parejas jóvenes, familias con uno o dos hijos, o para quienes buscan una segunda residencia luminosa y funcional junto al mar.

Puedes ver todas las imágenes de la propiedad en el enlace de venta del piso con terraza en Isla Cristina. Si deseas más detalles, también puedes solicitar información directamente a través del formulario disponible.

Adosado con piscina y terraza en El Portil (Punta Umbría) por 240.000 euros

Casa con piscina y terraza en El Portil, Punta Umbría / Tucasa.com

A tan solo unos minutos de la playa y rodeado de un entorno natural privilegiado, este adosado de 106 m² en El Portil ofrece un ambiente tranquilo y familiar dentro de una urbanización privada con piscina comunitaria. La vivienda, en excelente estado, cuenta con una orientación que garantiza luz durante buena parte del día y con estancias amplias y bien distribuidas.

En la planta principal se encuentra una acogedora zona de día formada por un salón luminoso y acceso directo a una terraza encantadora, perfecta para comidas al aire libre, reuniones con amigos o momentos de lectura rodeados de vegetación. La casa dispone de tres habitaciones dobles, todas muy cómodas, ideales para familias que buscan espacio o para quienes desean habitaciones adicionales para invitados.

La propiedad incluye dos baños completos, armario empotrado, trastero y una plaza de garaje, facilitando la comodidad del día a día. Los acabados, como el suelo de gres, garantizan durabilidad y fácil mantenimiento. La urbanización ofrece además zonas infantiles, lo que convierte este adosado en una alternativa perfecta para familias con niños.

Bien comunicada mediante transporte público y con servicios a su alcance, esta vivienda combina tranquilidad, comodidad y un estilo de vida cercano al mar.

Para visualizar mejor los encantos de este apartamento, se recomienda visitar en el enlace de venta de casa con piscina y terraza en El Portil, Punta Umbría o también puedes rellenar el formulario para recibir más información:

Tanto en Isla Cristina como en El Portil, estas viviendas representan lo mejor de Huelva: mar, luz, calidad de vida y un entorno lleno de naturaleza. Un piso con vistas al océano o un adosado con piscina y terraza… dos maneras distintas de vivir la costa onubense, cada una con su propio atractivo.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción