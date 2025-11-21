El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago

Con 90 hectáreas de superficie, existe un parque en Sevilla capital que se ha posicionado como la zona verde de mayor tamaño de la ciudad y uno de sus mayores pulmones verdes del territorio. Se trata del Parque de Miraflores, un enclave repleto de vida, naturaleza y paisajes que cuenta con su propio lago repleto de patos, gansos y demás aves que hacen del entorno uno de los favoritos de los sevillanos.

Este parque localizado en el mismo lugar en el que se asentaban dos huertas en la época romana, la de la Albarrana y la de Miraflores, llegó a su aspecto actual en los años 80 a través de la iniciativa de sus propios vecinos, que buscaban remodelar y acondicionar este lugar para poder disfrutar de él.

Parque de Miraflores de Sevilla / .

Tras esto, se creó este parque de gran belleza que cuenta con suaves lomas, amplios paseos arbolados y extensas explanadas perfectas para el ocio y descanso de los sevillanos y turistas que se encuentran por la zona.

Un lago en el parque más grande de Sevilla

Durante todo su trayecto, se puede disfrutar de la presencia constante de una inmensa y hermosa vegetación, como árboles de fuego, adelfas, palmeras de la suerte, cedros del Himalaya, ciruelos de Japón, granados y olivos, entre otros muchos.

Pero su principal atracción se encuentra en su lago, de inmensas proporciones y coronado por un puente en el que se pueden encontrar patos, gansos y toda clase de aves y demás animales que llenan de vida este entorno de la capital hispalense.

Pista de patinaje y huertos en este parque de Sevilla

Asimismo, el Parque de Miraflores dispone de su propia pista de patinaje y una amplia zona de huertas para que los vecinos de la zona puedan cultivar sus propias verduras y hortalizas.

Y entre su patrimonio, también destaca el Cortijo de Miraflores, una villa rústica de la época romana que aún conserva su torre de origen medieval.

Patos en el parque de Miraflores en Sevilla / El Correo

A esto se suma la Casa de las Moreras, de unos 400 años de antigüedad, un antiguo secadero de tabaco o el edificio reconstruido de la Albarrana, en el que se mantiene una antigua noria. Todo ello convierte este enclave en uno de los más extensos y ricos de toda la capital hispalense.