¿Sin planes este fin de semana? Estas son algunas ideas de lo que puedes hacer en Sevilla

Llega el frío y para resguardarse de las bajas temperaturas, lo mejor es disfrutar de los espectáculos y eventos que se celebran en Sevilla y la provincia. Este fin de semana, la agenda cultural de Sevilla está repleta de actuaciones, festivales gastronómicos y actividades para hacer tanto en familia, como con amigos.

SICAB llega a FIBES

Fibes acoge en su 35ª edición el SICAB, el mayor encuentro mundial dedicado al caballo de Pura Raza Española. Este fin de semana será el último de este encuentro que reúnes en Sevilla a la industria ecuestre, la cultura, el turismo y la economía de la provincia y de Andalucía, generando más de 75 millones euros y 2.000 empleos directos. Con él llegan los escenarios ecuestres más prestigiosos del mundo, con estrenos en la pista y espectáculos únicos en el mundo.

Navidad Park, en Dos Hermanas

Por cuarto año consecutivo, Dos Hermanas va a contar con una importante oferta de ocio en Navidad Park, un gran parque de atracciones de más de 10.000 metros cuadrados. El parque abrió sus puertas este jueves, 20 de noviembre, y permanecerá hasta el martes 6 de enero de 2026, en el aparcamiento de la Avenida de España.

Cuenta con más de cuarenta propuestas de ocio, repartidas entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas, donde desde los más mayores hasta los más pequeños pueden pasar unos días mágicos. Tampoco falta una gran oferta de alimentación propia de esta época, que incluye churrería, buñuelos de chocolate, hamburgueserías y bocaterías, entre muchos otros.

ChicharFest, la excusa perfecta

Los amantes de los chicharrones están de celebración, por segundo año consecutivo, llega el Chicharfest 2025, el festival dedicado a esta tapa que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre al Parque Fernando de Magallanes, junto a Torre Sevilla.

A lo largo de estos días puedes probar los mejores chicharrones de Sevilla, escuchar música en directo de la mano de grupos como Malas Intenciones o Sintapujo . Además, habrá un espectáculo de magia que dejará boquiabiertos a todos y la entrega de premios a los mejores chicharrones de todo el festival.

Última oportunidad para ver 'Don Juan Tenorio'

Este viernes y el sábado 22 de noviembre, en la Iglesia de San Luis de los Franceses de Sevilla, se representa por última vez el espectáculo teatral Don Juan Tenorio. La compañía de Teatro Clásico de Sevilla interpreta la adaptación de la conocida obra de José Zorrilla, dirigida por Juan Montilla.

La entrada tiene el precio de 5 euros y con reducciones para personas jubiladas, desempleadas y estudiantes a 2,5 euros, que se pueden recoger en la taquilla de la Iglesia de martes a sábado de 16 a 20 horas.

Dani Martínez, 'Remember'. Sábado 22 noviembre.

¿Te gustaría viajar en el tiempo? El sábado 22 de noviembre, en la Cartuja Center Cite, puedes hacer un viaje retrospectivo desde 2050 al presente con Dani Martínez, quien interactúa con su público y cuenta qué cosas han cambiado y qué no pueden olvidar de cara al futuro.

Remember es un show donde se canta, baila, se improvisa, se participa y te sorprendes. Las entradas para asistir se pueden comprar por la página web de la Cartuja Center Cite, con precios que rondan entre los 19 y 25 euros.