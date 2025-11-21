El pulso por las horas extra de Policía llega al límite: último intento de pactar el plan de Navidad a 48 horas del alumbrado

El encendido de las luces de Navidad en Sevilla está programado para el próximo sábado 29 de noviembre. Sin embargo, el plan de seguridad navideño está en el aire tras el último desencuentro entre Policía Local y Ayuntamiento por el pago de las productividades y las horas extras. El Pleno Extraordinario convocado para el 26 de noviembre pasa por lo tanto a ser clave para poder configurar un operativo y garantizar la celebración navideña en las calles de la capital hispalense.

Este jueves, el Gobierno de José Luis Sanz retiró del orden del día del pleno ordinario el punto que abordaba el pago de los atrasos a los agentes de la Policía Local por valor de casi cinco millones de euros. Además, quedaba igualmente paralizado el asunto de urgencia del pago necesario para cubrir las próximas fiestas navideñas.

Los dos puntos suspendidos este jueves serán los mismos que el Ayuntamiento llevará al pleno extraorinario del próximo miércoles. Fuentes municipales aseguran a la hora del cierre de esta edición que no se modificarán los términos de la propuesta.

El gasto máximo ofrecido por el Ayuntamiento es de 5.637.617,79 euros, muy por encima de los 4,7 millones de euros con los que se inició la negociación. A los sindicatos esta propuesta les sigue pareciendo insuficiente. Dicho de otra manera, siguen sin llegar a un acuerdo.

Fuentes consultadas por este periódico explicaron que la subida servía para cubrir dos fines de semana, pero dejaba fuera los días laborables. Entienden los sindicatos que no se puede establecer un plan al ser un operativo discontinuo: requieren una inversión de 6,5 millones de euros.

Los grupos de izquierda presentes en el consistorio hispalense criticaron este jueves al Partido Popular su "mala gestión" y por ignorar un duro informe de la Intervención municipal. Además, advirtieron al Gobierno municipal de que se están saltando la ley.

Cristina Peláez, portavoz de Vox, pidió tiempo con la intención de "poder emitir un voto reflexionado" y "tomar una decisión con capacidad de estudio".

El dinero se agotó en abril

Además del pago del plan de la próxima Navidad, el otro punto del acuerdo es el pago atrasado de 4.976.816,88 euros en concepto del abono de productividades, gratificaciones por servicios extraordinarios y otros conceptos incluidos en los calendarios de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Entre los eventos sin pagar están la Semana Santa, la Feria de Abril, festivos, el Corpus o la Velá de Santa Ana.

Tras la retirada del punto este jueves, miembros de la Policía Local mostraron pancartas pidiendo "el cumplimiento de las promesas del alcalde".

Sigue sin haber acuerdo entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla por el pago de horas extra atrasadas y el Plan de Navidad / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Por su parte, desde el consistorio sevillano, Ignacio Flores reconoció que hay "un problema con la ley de techo de gasto de productividades". "Este Ayuntamiento tiene que proteger a los vecinos de Sevilla, y por encima de cualquier transgresión, no queriendo saltarnos la ley, antepongo evitar cualquier altercado que pueda originar una lesión o muerte a transgredir la ley, sin querer saltármela", señaló.

La Intervención municipal ya avisó, en un informe al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, de que en "los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial". Si en 2021 eran "10 millones de euros", en el actual ejercicio se alcanzaban los "30 millones de euros".

Para la interventora, el aumento de estas productividades es "alarmante", ya que "no se le identifica un fin ni temporal ni cuantitativo". "Los créditos iniciales de 2025 para atender la productividad y gratificaciones de la Policía Local ascendían a 17.367.841,81 euros, es decir, 11.135.718,06 euros más que en 2024", subraya este organismo en su informe. No duró mucho este dinero: "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril".