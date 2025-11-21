Los seis nuevos microparkings de Sevilla saldrán a la venta este año: calles, plazas y fecha prevista de las obras

Las dos hectáreas de suelo que conforman los seis futuros microparkings de Sevilla que pretende construir el Gobierno de José Luis Sanz ya se pueden vender. El pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de PP y Vox y el negativo de PSOE y Con Podemos-IU, aprobó este jueves cambiar la titularidad jurídica de estos terrenos que suman una superficie total de 23.631,87 m2. El acuerdo supone que dejan de tener la consideración actual de bien demanial -dada su condición de vía pública y por tanto de pertenencia al dominio público-, para tener la de bien patrimonial. Y este cambio jurídico permite vender dichas superficies de subsuelo para construir en las mismas los nuevos aparcamientos subterráneos, que suman más de 600 plazas.

Según explicó el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ya antes de que acabe el año, "en menos de un mes", estarán listos los pliegos y se pondrá en marcha el procedimiento de licitación para sus ventas, para que se pueda llevar a cabo la construcción de estos aparcamientos y, posteriormente, puedan pasar a ser titularidad de los vecinos. El Ayuntamiento asegura que "en ningún caso serán destinados a uso rotatorio". "Se inscribirán las fincas desafectadas y se licitarán", aseguró el edil popular, de manera que "el año que viene tendremos plazas de aparcamiento para los vecinos y vecinas de Sevilla".

Estos seis primeros microparkings, dentro de unas 32 propuestas que hay encima de la mesa, fueron el resultado de una consulta de mercado y serán los primeros en salir al mercado. Irán bajo viales y contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno. Es decir, oscilará entre unas 600 plazas como mínimo y 900 como máximo. Si se cumplen todos los plazos, las obras podrían comenzar en 2026.

En concreto, se ha dado luz verde a los que estarán situados en seis calles de El Porvenir y Los Remedios:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas

en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas Calle Felipe II , uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria

, uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

"También habrá en concesión dos parkings, en la Plaza del Ejército Español y San Martín de Porres", explicó también Juan de la Rosa. Por tanto, ya se trabaja en la concesión de obra pública para aparcamiento rotatorio en San Martín de Porres (Triana) y Plaza Ejército Español (Junto a Capitanía). Así, en Triana se ganarán más de 270 plazas de aparcamientos, y en la Plaza del Ejército Español se duplicarán las plazas actuales pasando de las 110 en superficie que hay ahora mismo a 244 plazas.

Los suelos de los nuevos microparkings de Sevilla

Los más de 23.000 metros cuadrados de suelo que ocuparán los microparkings se distribuyen de la siguiente manera. La porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de Luján estará en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional. Su superficie será de 5.333,14 metros cuadrados.

También está la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva. Su superficie es de 4.452 metros cuadrados. El tercer aparcamiento será la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas. Su superficie será de 2.720,133 metros cuadrados.

Los nuevos microparkings de Sevilla estarán en Los Remedios y El Porvenir / Rocío Soler Coll

La porción de subsuelo situada bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B) tendrá una superficie de 3.416,137 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo A de la parcela de la que se segrega. Y otro de base rectangular de 3.077,762 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo B de la parcela de la que se segrega.

En la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, está la porción de subsuelo con 4.632,71 metros cuadrados de superficie cada una, coincidentes con el perímetro de la parcela de la que se segrega.

Los grupos de izquierda, en contra de la venta

Por parte del PSOE, su concejal Francisco Páez aseguró que "no tiene sentido que el Ayuntamiento sea propietario y vaya a cambiar esa calificación jurídica y sean los suelos vendidos". "Van a vender los suelos a empresas para que construyan y vendan. No es lo mismo que el Ayuntamiento ejecute la obra a que una empresa construya y lo repercuta en el suelo. Los vecinos van a tener que pagar el doble. Siempre ganan los mismos y pierden los sevillanos. Es un modelo ideológico. Estamos a favor de los parkings, pero a no a cualquier forma y precio. Algunas empresas ya se están frotando las manos", argumentó sobre su voto en contra.

"¿La única forma para proporcionar este servicio es la privatización de suelo público? ¿El objetivo es que se beneficie la ciudadanía o que venga una empresa privada? ¿No podían ser de gestión pública en vez de vender el suelo de Sevilla? Los servicios públicos no deberían responder a ninguna consulta de mercado. Permitirán que empresas privadas hagan negocio", añadió Susana Hornillo, de Podemos-IU. "Para microparkings es una opción adecuada. Tienen la puerta abierta para seguir trabajando. Son una auténtica necesidad", valoró Gonzalo García de Polavieja, por parte de Vox, que sí votó a favor.