Utrera reconoce que "existe un problema real" de ratas en un colector detrás del tanatorio
Desde el Ayuntamiento utrerano piden a Aguas del Huesna, responsable de la infraestructura, que repare el socavón para solventar la plaga de roedores
Tras la denuncia publica interpuesta por el PSOE de Utrera por una supuesta plaga de ratas en la localidad, desde el Ayuntamiento reconocen que la presencia de roedore es un "problema real", pero aseguran que se escapa de las competencias del consistorio, señalando de manera directa a Aguas del Huesna.
La delegación de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento aclara en un comunicado que "no existen plagas incontroladas" en el municipio y han asegurado que "desde la delegación se realizan los trabajos de control ordinarios y, además, los avisos que llegan se resuelven en el mismo día o, como máximo, en un plazo de 24 horas".
No obstante, Consuelo Navarro, responsable de la delegación, reconoce que que donde "sí existe un problema real" es en el colector ubicado detrás del tanatorio, que depende de Aguas del Huesna. Este colector, según el Ayuntamiento, ha sufrido desprendimientos de tierra durante años, siendo el más reciente en marzo de este año, y "a día de hoy no ha sido reparado, y desde el cual emergen cientos de ratas todas las mañanas", ha señalado Navarro.
"A pesar del compromiso de la empresa de llevar a cabo las actuaciones necesarias para paliar el socavón", el Consistorio ha indicado que el colector "continúa en las mismas condiciones, representando no solo un riesgo para la proliferación de roedores, sino también para la seguridad de los ciudadanos", que se agrava durante episodios de lluvias intensas.
La delegada ha solicitado al vicepresidente de Aguas del Huesna y exalcalde de Utrera, José María Villalobos, que "si tanto le preocupa la salubridad de la ciudad, tome las medidas necesarias para acometer las obras pendientes, reparar la infraestructura y garantizar la seguridad de los utreranos y utreranas".
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla