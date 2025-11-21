Utrera reconoce que "existe un problema real" de ratas en un colector detrás del tanatorio

Tras la denuncia publica interpuesta por el PSOE de Utrera por una supuesta plaga de ratas en la localidad, desde el Ayuntamiento reconocen que la presencia de roedore es un "problema real", pero aseguran que se escapa de las competencias del consistorio, señalando de manera directa a Aguas del Huesna.

La delegación de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento aclara en un comunicado que "no existen plagas incontroladas" en el municipio y han asegurado que "desde la delegación se realizan los trabajos de control ordinarios y, además, los avisos que llegan se resuelven en el mismo día o, como máximo, en un plazo de 24 horas".

No obstante, Consuelo Navarro, responsable de la delegación, reconoce que que donde "sí existe un problema real" es en el colector ubicado detrás del tanatorio, que depende de Aguas del Huesna. Este colector, según el Ayuntamiento, ha sufrido desprendimientos de tierra durante años, siendo el más reciente en marzo de este año, y "a día de hoy no ha sido reparado, y desde el cual emergen cientos de ratas todas las mañanas", ha señalado Navarro.

"A pesar del compromiso de la empresa de llevar a cabo las actuaciones necesarias para paliar el socavón", el Consistorio ha indicado que el colector "continúa en las mismas condiciones, representando no solo un riesgo para la proliferación de roedores, sino también para la seguridad de los ciudadanos", que se agrava durante episodios de lluvias intensas.

La delegada ha solicitado al vicepresidente de Aguas del Huesna y exalcalde de Utrera, José María Villalobos, que "si tanto le preocupa la salubridad de la ciudad, tome las medidas necesarias para acometer las obras pendientes, reparar la infraestructura y garantizar la seguridad de los utreranos y utreranas".