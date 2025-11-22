Más de 150 planes para vivir la Navidad en Sevilla: guía de conciertos y zambombas en los barrios

Quedan pocos días para que llegue la iluminación navideña a las calles de Sevilla. El próximo sábado 29 de noviembre, la ciudad brillará para festejar las fiestas de la Navidad.

Antes de esa cita tan especial, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de las más de 150 actividades que acogerán los diferentes barrios de la ciudad. El primero en dar el pistoletazo de salida será Sevilla Este el próximo jueves 27 de noviembre.

Actividades en Sevilla Este

La Navidad en los barrios de Sevilla comenzará en Sevilla Este con su programación “La Navidad llega por el Este”. La explanada de FIBES acogerá el jueves 27 de noviembre a las 17:00 horas la llegada de la Navidad a la ciudad de Sevilla, que este año entrará por el Este, punto cardinal del que venía la Estrella que guió a los Reyes Magos.

Así, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca organiza, en colaboración con la comunidad educativa de la zona, esta inauguración en la que tendrá lugar el estreno del villancico “La Estrella del Este” compuesto para la ocasión e interpretado por los niños y niñas del distrito.

Además, habrá música en directo, entrega de distintos reconocimientos como los del concurso de felicitaciones navideñas del distrito o el novedoso Mercado del Juguete.

Calendario de zambombas por Sevilla en diciembre

A partir del sábado 29 de noviembre, y tras el alumbrado cuyo acto oficial que tendrá lugar en la Avenida de la Constitución, la Navidad va a estar muy presente y todos y cada uno de los distritos, con más de 150 actividades pensadas para disfrutar en familia durante estas fiestas y, muchas de ellas, dedicadas a los más pequeños de la casa.

Sevilla encenderá de nuevo el compás de la Navidad con una programación de zambombas flamencas y agrupaciones tradicionales que recorrerá los once distritos de la ciudad durante el mes de diciembre. La iniciativa, impulsada por la Delegación de Participación Ciudadana dentro del programa municipal “Navidad 2025”, ofrecerá entrada libre hasta completar aforo en todos los espectáculos.

La propuesta incluye once actuaciones, una por cada distrito, que tendrán como escenarios principales los centros cívicos, aunque algunos barrios acogerán estos recitales en parroquias, teatros o institutos. Figuras como Manuel de la Tomasa, Alicia Gil, Jeromo Segura o la Zambomba de Triana serán las encargadas de poner sonido y raíz flamenca a la Navidad hispalense.

Martes 2 de diciembre

20:00 h – Distrito Macarena

Zambomba Manuel de la Tomasa

Hogar Virgen de los Reyes

21:00 h – Distrito Triana

Zambomba Alicia Gil

Parroquia de San Jacinto

Miércoles 3 de diciembre

20:00 h – Distrito Este–Alcosa–Torreblanca

Zambomba Alicia Gil — Centro Cívico Sevilla Este

20:00 h – Distrito Norte

Zambomba Manuel de la Tomasa — Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo

Jueves 4 de diciembre

21:00 h – Distrito Nervión

Zambomba Alicia Gil — Parroquia de la Concepción Inmaculada

20:00 h – Distrito San Pablo–Santa Justa

Zambomba Jeromo Segura — Centro Cívico San Pablo

Martes 9 de diciembre

20:00 h – Distrito Casco Antiguo

Zambomba Jeromo Segura — Teatro Alameda

20:00 h – Distrito Sur

Zambomba de Triana — Centro Cívico Torre del Agua

Miércoles 10 de diciembre

20:00 h – Distrito Bellavista–La Palmera

Zambomba Jeromo Segura — Centro Cívico Bellavista

Jueves 11 de diciembre

20:00 h – Distrito Cerro–Amate

Zambomba de Triana — Centro Cívico Cerro del Águila

20:00 h – Distrito Los Remedios

Zambomba Manuel de la Tomasa — IES Politécnico

Plazas Navideñas en varios puntos de la ciudad

A esta programación se suman las Plazas Navideñas, espacios temáticos que contarán con atracciones infantiles, talleres, mercados de Navidad y las esperadas visitas de Papá Noel, el Heraldo Real y los Reyes Magos. Estarán distribuidas en varios barrios para acercar la actividad festiva a todos los hogares:

Distrito Sur: Prado de San Sebastián

Prado de San Sebastián Bellavista–La Palmera: Parque Sur de Bermejales (Avda. de Irlanda)

Parque Sur de Bermejales (Avda. de Irlanda) Este–Alcosa–Torreblanca: Calle Flor de Papel (frente al IES Margarita Salas)

Calle Flor de Papel (frente al IES Margarita Salas) Distrito Norte: Plaza Diputado Ramón Rueda

Plaza Diputado Ramón Rueda Distrito Nervión: Explanada Gol Sur del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Explanada Gol Sur del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Casco Antiguo: Plaza de la Encarnación y Alameda de Hércules

Con esta oferta, el Ayuntamiento busca consolidar una Navidad participativa, descentralizada y con sello local, llevando la música y las tradiciones a cada rincón de la ciudad.