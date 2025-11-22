Los autobuses de Tussam envejecen y ya superan los 10 años de edad media: "Está afectando a la calidad del servicio"

"La renovación de la flota es absolutamente necesaria". La empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (Tussam) reclama mayor inversión ante "las limitaciones para la inversión de años anteriores y el incremento de la oferta, que no permite dar de baja a vehículos con mucha antigüedad". Así lo expresa en su documento de previsiones de 2026, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en el que explica que la edad media la flota, a fecha de junio de 2025, se encuentra por encima de los 10 años. De hecho, 173 vehículos tienen más de 11 años de antigüedad, la mayoría rozando los 20 años. "Sin duda, afecta a la calidad del servicio y al incremento de los costes de mantenimiento, así como los incidentes en líneas con retirada de vehículo".

Según analiza Tussam en esta propuesta (aún sin aprobar por el Ayuntamiento), entre los compromisos de calidad que se incluyen en la Carta de Servicios de Tussam se recoge el objetivo de "disponer de una flota de autobuses renovada, comprometiéndonos a llevar a cabo actuaciones pertinentes encaminadas a prestar servicio con una flota cuya edad media sea menor o igual a 9 años". Por tanto, continúa Tussam argumentando "hay muchos indicadores de mantenimiento" que apuntan a un "envejecimiento de la flota y la necesidad imperiosa de renovación de muchas unidades".

De momento, la empresa municipal de transporte urbano asegura que la labor de mantenimiento de los autobuses está siendo "muy importante" porque está "permitiendo el uso de vehículos con edad muy alta". Esta adjunta una tabla en la que evidencia que hay 173 vehículos con más de 11 años, de los 430 que hay en total. De los que usan Diesel, unos 20 autobuses tienen 18 años de antigüedad y otros 34 autobuses tienen 19 años. Y en cuanto a la flota de gas natural comprimido: 10 autobuses que tienen 15 años, nueve autobuses que tienen 16 años, 36 autobuses que tienen 17 años, 53 autobuses que tienen 18 años y 11 autobuses que tienen 19 años.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en uno de los nuevos autobuses de Tussam / Ayuntamiento de Sevilla

Ante esta situación, Tussam solicita transferencias de capital que sostengan la previsión de incorporar 63 vehículos de distinta tipología (30 en 2025 y 33 en 2026) y dar de baja a aquellos que ya no pueden prestar el servicio para realizar 1.75 millones de kilómetros en 2026 y 3.15 millones de kilómetros en 2027. En concreto, por la "imperiosa necesidad de la compra de vehículos", y teniendo en cuenta las altas y el coste de la renovación para el periodo 2026, se solicita una transferencia de 27 millones de euros. "Los recursos propios generados por Tussam no cubren la totalidad de estas inversiones absolutamente necesarias por la reposición de la flota". Tussam distribuye los 26.934.707,56 euros necesarios de la siguiente manera:

1.041.207,56 euros del presupuesto de 2024 se destinan a 17 autobuses articulados de gas natural compromido híbrido

7.180.000,00 euros del presupuesto de 2025 son para 20 vehículos de 12 metros de gas natural compromido híbrido

4.528.000,00 euros del presupuesto de 2025 son para 10 vehículos articulados de gas natural compromido híbrido

2.997.500,00 euros del presupuesto de 2026 son para 5 vehículos de 12 metros eléctricos

6.660.000,00 euros del presupuesto de 2026 son para 18 vehículos de 12 metros de gas natural compromido híbrido

4.528.000,00 euros del presupuesto de 2026 son para 10 vehículos articulados de gas natural compromido híbrido

Tussam convertirá toda su flota en eléctrica

Dentro de la renovación de su flota, el plan de Tussam pasa por la conversión de sus autobuses en eléctricos y que sean 100% cero emisiones. Según explico su gerente, Manuel Torreglosa, a este periódico con motivo del premio a la sostenibilidad recibido en la gala Importantes organizada por El Correo de Andalucía, actualmente el 85% de la flota es de baja contaminación, de gas natural comprimido. "En estos años ha habido una transformación de la flota del diésel al gas natural comprimido, que es de muy bajo contaminante, pero el gran reto que tenemos es la electrificación de toda la flota", analizaba.

El primer objetivo, de aquí a 2027, será eliminar el 15% de la flota que aún es diésel y convertirla en gas natural comprimido, "que es muy rentable también en la ausencia de emisiones de CO2", explicaba Torreglosa. Y de ahí, a la conversión eléctrica definitiva de toda la flota. La intención del Gobierno de José Luis Sanz es que el actual flota pase a alcanzar en 2030 que todos los autobuses sean no contaminantes. Para ello se va a hacer una apuesta firme por los vehículos eléctricos, que requieren de una sede con potencia sufiente.

Como informó este medio, Tussam se encuentra en proceso de rastreo de un nuevo espacio para mudarse en los próximos años ante la insuficiencia de las actuales instalaciones para la carga de una cantidad de vehículos eléctricos como la que se proyecta. De momento Tussam no ha tomado una decisión sobre a dónde trasladará sus instalaciones, que actualmente se encuentran en el número 11 de la avenida de Andalucía junto a una planta solar y una Estación Pública de recarga de GNC vehicular.