Un cementerio en Sevilla para los Curros olvidados de la Expo del 92: aún se pueden visitar y comprar

A pesar de que ya han transcurrido más de 30 años desde la celebración en Sevilla de la Expo de 92, uno de sus principales emblemas, Curro, la mascota que podía verse en cada rincón de la ciudad y que contaba con su propio 'merchandising', continúa en el imaginario colectivo como uno de los recuerdos más queridos de la historia hispalense. Sin embargo, el paso de los años ha hecho que más de un centenar de figuras de Curro se encuentren en un 'cementerio' a la espera de una nueva vida.

Durante la Exposición Universal de Sevilla, se instalaron por distintas partes de la capital hispalense una serie de balancines con una figura de Curro que, al introducir una moneda, se movía tanto el muñeco como el asiento en el que se montaban los niños.

Dónde están las figuras de Curro de la Expo 92 de Sevilla

Pero al caer en desuso con el paso del tiempo, estas atracciones fueron desechadas hasta acabar en una tienda de antigüedades de Alcalá de Guadaíra. En concreto, se trata de Romano Antigüedades, un establecimiento situado en la Autovía Sevilla-Utrera que ha rescatado más de un centenar de estos balancines, que ahora exhiben al aire libre en su establecimiento.

De ese modo, sus instalaciones se han convertido en una suerte de museo de la Expo del 92 en el que los visitantes pueden volver a ver a este pájaro sonriente con cresta y pico multicolor y patas de elefante que se convirtió en todo un símbolo de la Exposición Universal de Sevilla y de toda la provincia.

Romano Antigüedades: el ‘cementerio’ de Curros en Sevilla

Pero no solo se pueden contemplar estas figuras, sino que los interesados también pueden adquirir uno de estos balancines, que en la página web de Romano Antigüedades están disponibles a un precio de 450 euros.

Además de esta atracción infantil, también se pueden adquirir otros artículos relacionados con la Expo del 92, como una matrícula conmemorativa que tiene un precio de 25 euros o unas figuras de Coca Cola de la exposición a 50 euros.

"En nuestro catálogo encontrarás piezas únicas y de colección, como el emblemático balancín de Curro, objetos promocionales como la Coca-Cola Expo’92, o elementos singulares como matrículas conmemorativas", ha señalado al respecto la empresa. Y ha añadido: "Cada uno de estos artículos conserva el espíritu de aquel acontecimiento cultural y se ha convertido en un auténtico recuerdo histórico y de coleccionista".