Un colegio de Sevilla Este alerta de baños sucios, insectos y solo tres limpiadores para 900 alumnos

Padres del CEIP Maestro José Fuentes piden soluciones ante la falta de limpieza: "Es insalubre"

Situación del CEIP Maestro José Fuentes de Sevilla Este.

Situación del CEIP Maestro José Fuentes de Sevilla Este. / AMPA MAESTRO JOSÉ FUENTES

SEVILLA

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Maestro José Fuentes' del barrio de Sevilla Este han pedido al Ayuntamiento de la ciudad que ponga soluciones ante la "falta de limpieza" del centro. Han denunciado que "no se están cubriendo" las bajas del personal responsable del servicio y que la situación "es insalubre" en zonas como los baños.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del AMPA, Lina García, ha asegurado que actualmente "tienen" tres de los siete limpiadores en plantilla. Asimismo, ha indicado que algunos niños han sufrido varias picaduras de insectos. Ha subrayado que se trata de uno de los centros con "más alumnos de la ciudad" con 900 estudiantes.

En esta línea, ha señalado que han presentado instancias en el Ayuntamiento y al Defensor de Menor para tratar de buscar una "solución" a la situación. Para ello ponen el foco en el papel del Consistorio para "cubrir las vacantes que no están cubiertas".

"Hay niños pequeños, porque este colegio está desde infantil hasta sexto de primaria, y también hay niños con necesidades especiales que ven algo en el suelo y se lo llevan a la boca, por lo tanto hay que tener un poquito más de especial atención", ha asegurado.

Los padres y madres del centro se concentran a las 9,00 horas cada mañana para protestar por esta circunstancia, pero "no vale para nada", ha lamentado.

El CEIP 'Maestro José Fuentes' no es el único centro de la zona que ha denunciado "falta de limpieza" en sus instalaciones. El AMPA del CEIP 'Jacarandá' de Sevilla Este también ha indicado la presencia de "polvo y albero, así como de un aumento de insectos como consecuencia del removido de tierras". Ha indicado falta de personal con "solo dos operarios de los cinco prometidos".

La postura del Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado recientemente que el Consistorio "está trabajando" para resolver los problemas de limpieza en algunos centros educativos de la ciudad. Asimismo, ha defendido un aumento en el contrato de mantenimiento desde su llegada a la alcaldía y se ha mostrado "abierto" a reunirse con los sindicatos al respecto.

En esta línea, ha cifrado en dos millones y medio de euros el contrato para el mantenimiento de los 109 colegios públicos de la ciudad. "Lo siguiente que nos queda por resolver, que no termina de funcionar, es la limpieza, y en eso estamos ya trabajando", ha indicado.

